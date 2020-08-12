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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe için yazdılar! "Transfer imkansız"

'ye Yunanistan'dan kötü haber! "Transferi imkansız"

Fenerbahçe'ye Yunanistan'dan kötü haber! "Transferi imkansız"

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, kısa süre önce gündemine Yunanistan ekibi AEK'da forma giyen 'yı almıştı. Yunan basını konu ile ilgili yazdığı haberde sarı lacivertlilerin mali yapısına değinirken, transferin gerçekleşemeyeceğini iddia etti. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Hücum hattını güçlendirmek adına çalışmalarına sürdüren 'ye son olarak menajerler tarafından yıldız futbolcu önerilmişti.

Sarı lacivertli kulübün yetkilileri bu transfere sıcak bakarken, Yunanistan'dan konu ile ilgili önemli bir haber okuyuculara aktarıldı.

"TRANSFER İMKANSIZ"
Novasports.gr adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre Livaja'nın maliyeti, Fenerbahçe'nin içerisinde bulunduğu ekonomik durumu aşıyor ve bu transferin olması neredeyse imkansız.

Haberin detaylarında Fenerbahçe'nin,Türk Futbol Federasyonu ve UEFA'nın kıskacında olduğu ifade edilirken, sarı lacivertlilerin bu transferi gerçekleştiremeyeceği belirtildi.

EROL BULUT ÇOK İSTİYOR
Öte yandan AEK kaptanının Erol Bulut tarafından bizzat istenildiği yazılan haberde, başarılı teknik adamın bir yandan da Fenerbahçe altyapısından çıkan genç oyuncuları hücum bölgesinde değerlendirmek üzere çalışmalar yapacağı ifade edildi.

  1. 12.08.2020
  2. Güncelleme: 12.08.2020 16:54
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