Fenerbahçe'den Diedhiou hamlesi
Vedat Muriç için Lazio ile görüşmeleri sürdüren Fenerbahçe, Kosovalı forveti satması halinde 1 değil 2 golcü almayı planlıyor. İngiliz basını, sarı-lacivertli takımın Bristol City'de forma giyen Famara Diedhiou için de devrede olduğunu aktardı.
Vedat Muriç için Lazio ile görüşmeleri sürdüren Fenerbahçe, Kosovalı forveti satması halinde 1 değil 2 golcü almayı planlıyor. İngiliz basını, sarı-lacivertli takımın Bristol City'de forma giyen Famara Diedhiou için de devrede olduğunu aktardı. "BristolLive" sitesinde yer alan habere göre, Muriç'in gitmesi halinde 27 yaşındaki forvet için resmi teklif yapılacak. Senegalli Diedhiou geçen sezon 44 resmi maçta 14 gol kaydetti. Bir yıl daha sözleşmesi olan Famara Diedhiou'nun piyasa değeri ise 5.5 milyon euro.
- 11.8.2020
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve transferde çılgın plan! Vedat Muriqi ve Galatasaray...
- Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine o gelecek! İngiltere'de yılın oyuncusu seçilmişti
- Galatasaray'dan flaş karar! 3 yıldızın menajerleri İstanbul'a çağırıldı
- Burak Yılmaz için övgü dolu sözler ve transfer itirafı! Premier Lig devinin kapısından dönmüş
- Emre Belözoğlu futbol kariyerine devam mı ediyor? Tarih belli oldu!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'den Diedhiou hamlesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.