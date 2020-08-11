Fenerbahçe'den Diedhiou hamlesi

Vedat Muriç için Lazio ile görüşmeleri sürdüren Fenerbahçe, Kosovalı forveti satması halinde 1 değil 2 golcü almayı planlıyor. İngiliz basını, sarı-lacivertli takımın Bristol City'de forma giyen Famara Diedhiou için de devrede olduğunu aktardı. "BristolLive" sitesinde yer alan habere göre, Muriç'in gitmesi halinde 27 yaşındaki forvet için resmi teklif yapılacak. Senegalli Diedhiou geçen sezon 44 resmi maçta 14 gol kaydetti. Bir yıl daha sözleşmesi olan Famara Diedhiou'nun piyasa değeri ise 5.5 milyon euro.