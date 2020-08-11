Fenerbahçe'den Diedhiou hamlesi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Diedhiou hamlesi

'den Diedhiou hamlesi

Fenerbahçe'den Diedhiou hamlesi

için Lazio ile görüşmeleri sürdüren , Kosovalı forveti satması halinde 1 değil 2 golcü almayı planlıyor. İngiliz basını, sarı-lacivertli takımın 'de forma giyen için de devrede olduğunu aktardı.

Vedat Muriç için Lazio ile görüşmeleri sürdüren , Kosovalı forveti satması halinde 1 değil 2 golcü almayı planlıyor. İngiliz basını, sarı-lacivertli takımın 'de forma giyen için de devrede olduğunu aktardı. "BristolLive" sitesinde yer alan habere göre, Muriç'in gitmesi halinde 27 yaşındaki forvet için resmi teklif yapılacak. Senegalli Diedhiou geçen sezon 44 resmi maçta 14 gol kaydetti. Bir yıl daha sözleşmesi olan Famara Diedhiou'nun piyasa değeri ise 5.5 milyon euro.

  1. 11.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'den Diedhiou hamlesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA