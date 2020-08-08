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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'de veda! Ayrılığı resmen duyurdu

Son dakika: ayrılığı resmen açıkladı!

Son dakika: Hasan Ali Kaldırım ayrılığı resmen açıkladı!

Son dakika... Sezonun tamamlanmasıyla ile olan sözleşmesi sona eren 'ın takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Tecrübel oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilendirmeyle sarı-lacivertlilerden ayrıldığını resmen açıkladı.

Sezonun tamamlanmasıyla sözleşmesi sona eren ve 2012/2013 sezonundan bu yana forması giyen , ayrılığı resmen açıkladı. Sezon sonu yaklaşırken ismi Galatasaray, Başakşehir ve birçok kulüple anılan tecrübeli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu formaya, arkamızdaki milyonlarca taraftara layık olmaya çalıştım. 3 numaralı çubukluyu, bu formanın kıymetini ve sorumluluğunu her zaman bilmenin huzuruyla soyunma odasında bırakıyorum" ifadelerini kullandı. Kaldırım'ın bu paylaşımı sonrası yüzlerce Fenerbahçe taraftarı kendisine teşekkür ve iyi dileklerini sundu.

İşte o paylaşım...

Bu ayrılık sonrası Fenerbahçe cephesinden de Hasan Ali Kaldırım için bir açıklama geldi. İşte Fenerbahçe resmi sitesinden paylaşılan o açıklama.

  1. 08.08.2020
  2. Güncelleme: 08.08.2020 14:10
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