Son dakika: Hasan Ali Kaldırım ayrılığı resmen açıkladı!
Son dakika... Sezonun tamamlanmasıyla Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım'ın takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Tecrübel oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilendirmeyle sarı-lacivertlilerden ayrıldığını resmen açıkladı.
Sezonun tamamlanmasıyla sözleşmesi sona eren ve 2012/2013 sezonundan bu yana Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım, ayrılığı resmen açıkladı. Sezon sonu yaklaşırken ismi Galatasaray, Başakşehir ve birçok kulüple anılan tecrübeli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu formaya, arkamızdaki milyonlarca taraftara layık olmaya çalıştım. 3 numaralı çubukluyu, bu formanın kıymetini ve sorumluluğunu her zaman bilmenin huzuruyla soyunma odasında bırakıyorum" ifadelerini kullandı. Kaldırım'ın bu paylaşımı sonrası yüzlerce Fenerbahçe taraftarı kendisine teşekkür ve iyi dileklerini sundu.
İşte o paylaşım...
Bu ayrılık sonrası Fenerbahçe cephesinden de Hasan Ali Kaldırım için bir açıklama geldi. İşte Fenerbahçe resmi sitesinden paylaşılan o açıklama.
- 08.08.2020
- Güncelleme: 08.08.2020 14:10
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