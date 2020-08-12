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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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'de görevinden istifa etti

Fenerbahçe'de Semih Özsoy görevinden istifa etti

sezonuna fırtına gibi giren 'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Başkan Vekili yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederken, yönetim de Özsoy'un istifasının kabul edildiğini açıkladı.

Yeni sezona büyük umutlar ve flaş transferlerle giren , 'un istifasıyla sarsıldı. Sarı-lacivertli kulüp, Başkan Vekili Semih Özsoy'un yönetim kurulu üyeliğinden isitifa ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy istifa etti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Semih Özsoy'un yönetim kurulumuzdan istifa ettiğine dair dilekçesi tarafımıza ulaşmıştır.

Bu dilekçeye istinaden Yönetim Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda Sayın Semih Özsoy'un istifası kabul edilmiştir.

Başkan Vekilliği görevini sürdürdüğü iki yılı aşkın bu sürede göstermiş olduğu özverili çalışmaları, kulübümüze yapmış olduğu değerli katkılar ve verdiği emekleri için kendisine teşekkür eder, kararın hayırlı olmasını dileriz.

  1. 12.08.2020
  2. Güncelleme: 13.08.2020 01:39
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