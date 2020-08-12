Başkan resmen açıkladı! "Fenerbahçe ile anlaştık" - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Başkan resmen açıkladı! "F.Bahçe ile anlaştık"

Başkan resmen açıkladı! " ile anlaştık"

Başkan resmen açıkladı! "Fenerbahçe ile anlaştık"

hazırlıklarını tam gaz devam eden , şu ana dek sezonunun en hareketli takımı olarak öne çıkıyor. Özellikle savunma mevkii için arayış içerisinde olan sarı-lacivertliler için daha önce de gündeme gelen bir isim hakkında kulüp başkanından flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

için çalışmalarını sürdüren birçok ismi kadrosuna katarak yeni sezona bambaşka bir oyuncu grubuyla başlayacağının sinyallerini vermişti. Sarı-lacivertliler şu ana dek, , , Filip Novak, Barış Sungur ve Mert Hakan Yandaş transferlerini resmen açıklamıştı.

Yurt dışı transferleri için de çalışmalarına hummalı bir şekilde devam eden sarı-lacivertliler için geçtiğimiz günlerde Uruguaylı savunmacı ismi ortaya atılmıştı.

BARCELONA'YI REDDETTİ!
24 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında verdiği demeçte Barcelona'dan gelen transfer teklifini reddettiğini öne sürmüştü.

Mauricio Lemos'un o dönem yaptığı açıklama şu şekildeydi:

"Barcelona Sportif Direktörü Robert Fernandez, benimle ilgilendiklerini ve bana bir şans vermek istediklerini söyledi. Ben o sırada 'la kontrat görüşmeleri yapıyordum. 'dan satın alma opsiyonuyla kiralanmıştım ve eğer işleri yolunda gitmezse 'ya dönecektim. Zorlu bir yaz dönemiydi. Geleceğimin ne olacağını bilmiyordum. Ailemle de konuştuktan sonra Barcelona'nın teklifini geri çevirdim. Birçok oyuncu kulüplerin isminin büyüsüne kapılarak transfer oluyor ama ya sonra? Eğer büyük bir kulübe transfer olacaksam, düzenli olarak forma giymek isterim. Şu an parayı değil, oyuncu olarak kendimi geliştirmeyi istiyorum"

TRANSFERİ BAŞKAN DUYURDU!

Tüm bu gelişmelerin ardından 'nın Las Palmas kulübünde top koşturan Lemos için İspanyol basınından haberler gelmeye devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı. İspanya kaynaklı haber sitesi 'laprovincia.es'in haberine göre, Las Palmas teknik patronu Miguel Ángel Ramírez Alonso'nun düzenlediği basın toplantısında Mauricio Lemos'un Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığını açıkladığını kaydetti.

İşte o haber...

MAURICIO LEMOS KİMDİR?

28 Aralık 1995 yılında Uruguay'da doğan Mauricio Lemos futbola ülkesinde başladı. Daha sonra Rubin Kazan'a transfer olan Mauricio Lemos buradan Las Palmas'a geçti. Daha sonra yarım sezon Sassuolo'da kiralık oynayan Mauricio Lemos, Las Palmas'a geri döndü. 1.87 cm boyundaki oyuncu stoper olarak görev yapıyor ve sağ ayağını kullanıyor. Mauricio Lemos 2 kere Uruguay formasını giydi. Lemos'un sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.

  1. 12.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan resmen açıkladı! "Fenerbahçe ile anlaştık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA