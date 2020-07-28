Son dakika: Fenerbahçe Beko'da ayrılık! Malcolm Thomas...
Son dakika... Fenerbahçe Beko'da ardı ardına yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Sarı-lacivertlilerle yollarını ayıran Malcolm Thomas Alman ekibi Bayern Münih ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Bayern Münih, 31 yaşındaki Amerikalı uzun Malcolm Thomas ile sözleşme imzaladığını açıkladı.
Takımı yeni sezonda Koç Andrea Trinchieri'ye emanet eden Bayern Münih, takımını ülkemizden tanıdığımız bir isimle takviye etti. Alman ekibi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada son olarak Fenerbahçe Beko forması giyen Malcolm Thomas ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe Beko kadrosuna sonradan katılan ve sarı-lacivertli formayla 17 maça çıkan 31 yaşındaki uzun, ortalama 14.8 dakika süre alırken 3.5 sayı, 4.1 ribaund ve 1.2 asist istatistikleriyle mücadele etti.
- 28.07.2020
- Güncelleme: 28.07.2020 12:40
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Fenerbahçe Beko'da ayrılık! Malcolm Thomas... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.