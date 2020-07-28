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28 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'de ayrılık resmileşti! İşte yeni takımı...

Son dakika: Beko'da ayrılık! ...

Son dakika: Fenerbahçe Beko'da ayrılık! Malcolm Thomas...

Son dakika... Beko'da ardı ardına yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Sarı-lacivertlilerle yollarını ayıran Alman ekibi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

, 31 yaşındaki Amerikalı uzun ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Takımı yeni sezonda Koç Andrea Trinchieri'ye emanet eden Bayern Münih, takımını ülkemizden tanıdığımız bir isimle takviye etti. Alman ekibi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada son olarak Beko forması giyen Malcolm Thomas ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe Beko kadrosuna sonradan katılan ve sarı-lacivertli formayla 17 maça çıkan 31 yaşındaki uzun, ortalama 14.8 dakika süre alırken 3.5 sayı, 4.1 ribaund ve 1.2 asist istatistikleriyle mücadele etti.

  1. 28.07.2020
  2. Güncelleme: 28.07.2020 12:40
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