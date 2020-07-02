Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de transferde atağa kalktı! Muhammed Kiprit...
Bu sezon yaşadığı hüsranı gelecek sezon taraftarlarına unutturmak isteyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları tüm hızıla sürüyor. Sarı-lacivertliler, son günlerde girişimlerini hızlandırmışken flaş bir isim gündeme geldi. İşte transfer harekatının detayları...
Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, şu ana dek İsmail Yüksek, Barış Sungur ve Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağladığı biliniyor. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezon şampiyonluğu kimselere kaptırmak istemezken transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezonda yepyeni bir kadro kurmak için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler birçok isimle temaslarını sürdürürken, gündemine Almanya'dan sürpriz bir ismi ekledi.
Ajansspor'un haberine göre; Yeni sezon planlamasını yaşanan mali problemler nedeniyle bonservissiz ve yerli futbolcular üzerine kuran Fenerbahçe'de Hertha Berlin B Takımı'nda forma giyen Muhammed Kiprit için girişimlere başlandı. Muhammed'i sezon içerisinde scout ekibine izleten sarı-lacivertlilerde genç oyuncuya olumlu rapor verildi.
Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Muhammed Kiprit'in menajeriyle görüşeceği ve oyuncunun bonservis sorununu çözülürse bu transferi gerçekleştireceği öğrenildi.
1 YIL SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR!
U21 Milli Takımımız'ın da formasını giyen 21 yaşındaki forvet, Hertha Berlin B takımında 21 maçta 16 gol atarak dikkatleri çekti. Muhammed'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
MUHAMMED KİPRİT KİMDİR?
1999 doğumlu genç futbolcu Muhammed Kiprit Türkiye U21 Milli Takım formasını giymektedir. Almanya Füchse Jugend takımı alt yapısında futbol kariyerine adım atan Muhammed Kiprit daha sonra TeBe Jugend oradanda Hertha BSC U19 takımında transfer olmuştur.
Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kiprit Türk asıllı Almanya doğumlu gurbetçi futbolcularımızdandır. Yaşantısını Almanya Berlin'de sürdürmektedir.
- 02.07.2020
- Güncelleme: 02.07.2020 15:36
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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