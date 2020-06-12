Rui Vitoria Fenerbahçe'ye göz kırptı! O hareketi...
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi. Süper lig'in 27 haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek sarı-lacivertliler bir yandan bu maça adapte olurken diğer yandan da teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Arabistan basını, sarı-lacivertlilerin teknik direktör adayları arasında bulunan Rui Vitoria konusunda sürpriz bir habere imza attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... Sezon sonuna dek Tahir Karapınar ile yola devam edeceğini açıklayan sarı-lacivertliler, 2020-21 sezonunda A sınıfı bir hocayı takımın başına getirmek istiyor.
Bu bağlamda kısa süre önce Rui Vitoria'nın adı Fenerbahçe ile anılmıştı. Portekizli teknik adamın mevcut kulübüyle yola devam edeceği ifade edilmiş, ardından Vitoria gelişmesi rafa kalkmıştı.
FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDIKTAN SONRA...
Arabistan basınında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe'den 2,5 milyon euro yıllık maaş önerisi alan Rui Vitoria, bu teklifin ardından kulübünün kendisine yapacağı sözleşme yenileme teklifine su koymaya başladı.
İddiaya göre Portekizli teknik direktör corona virüsü (koronavirüs) süresince Arabistan Ligi'nin ertelenmesinden dolayı maaşını alamadı. Önceliğini kulüp içerisindeki parasına veren Vitoria'nın, sözleşme yenileme konusunda da isteksiz olduğu ifade edildi.
- 12.06.2020
- Güncelleme: 12.06.2020 17:34
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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