Bjelica kolları sıvadı! İşte F.Bahçe'nin yeni sistemi... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Bjelica kolları sıvadı! İşte F.Bahçe'nin yeni sistemi...

Bjelica kolları sıvadı! İşte F.Bahçe'nin yeni sistemi...

Bjelica kolları sıvadı! İşte F.Bahçe'nin yeni sistemi...

’nin prensipte anlaştığı , yeni sistemi şimdiden belirledi. Sarı-lacivertliler, Hırvat hocanın gelişiyle hücuma çıkacak.

Başarıya aç, düşük bütçeyle takıma ivme katabilecek, hırslı ve agresif bir hoca olan ile büyük ölçüde anlaşmaya varan 'de de belirlendi. Son olarak Başkan ile bir görüşme yapan ve şartlara 'evet' diyen 48 yaşındaki Hırvat teknik adam, özellikle kanat organizasyonları üzerinde duruyor.

KANATLARA 6 TRANSFER İSTEDİ

Yönetimden sağ bek ve sol beke ikişer takviye isteyen, hücum hattına da gole dönük sağlı sollu iki kanat transfer edilmesini isteyen Bjelica, -3 sistemiyle Kanarya'yı kanatlandırmayı planlıyor. 'deki hırslı kişiliği, takımı ateşleyen yapısı ve hücum futbolunu seven yapısıyla dikkat çeken genç teknik adamın, forvette ise Vedat Muriç'in yanına 'striker' özelliği taşıyan bir forvet istediği ifade edildi.

  1. 5.5.2020
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