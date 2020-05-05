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Fenerbahçe'den o yıldızlara Muriqi taktiği!

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a bir transfer çalımı daha atmaya hazırlanıyor... Sarı- lacivertli kulüp, geçen yıl Vedat Muriqi'te olduğu gibi Galatasaray'ın gündeminde olan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'a talip oldu. İşte Fenerbahçe'nin Emre ve Mert Hakan planı...
5 Mayıs 2020 Salı 06:47 Güncelleme: 05.05.2020 06:47
Fenerbahçe'den o yıldızlara Muriqi taktiği!

Geçtiğimiz sezon ezeli rakibi Galatasaray'la girdiği Vedat Muriqi savaşını kazanan Fenerbahçe, bu sezon da sarı-kırmızılılara tarihi bir çalım atmaya daha hazırlanıyor...

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Fenerbahçe'den o yıldızlara Muriqi taktiği!

Sarı- lacivertli kulüp, geçen yıl Çaykur Rizespor'dan aldığı Vedat Muriqi transferinde olduğu gibi Galatasaray'ın gündeminde yer alan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'a talip oldu.

Fenerbahçe'den o yıldızlara Muriqi taktiği!

Gerek kulübün mali durumu, gerekse corona virüsü salgını nedeniyle düşen gelirler nedeniyle bonservisi olmayan isimlere yönelme kararı alan Kanarya, Mert Hakan-Emre Kılınç ikilisi için cazip bir teklif hazırlığı içine girdi.

Fenerbahçe'den o yıldızlara Muriqi taktiği!

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN TELEFON!

Gelecek sezon sportif direktör olacak Emre Belözoğlu'nun bu transferle bizzat ilgilendiği öğrenildi.

Fenerbahçe'den o yıldızlara Muriqi taktiği!

Futbol kamuoyunda herkes Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığını ve gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyeceğini konuşurken, Fenerbahçe sessiz ve derinden çalışmalarını sürdürüyor.

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