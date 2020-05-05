Fenerbahçe'den o yıldızlara Muriqi taktiği!

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a bir transfer çalımı daha atmaya hazırlanıyor... Sarı- lacivertli kulüp, geçen yıl Vedat Muriqi'te olduğu gibi Galatasaray'ın gündeminde olan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'a talip oldu. İşte Fenerbahçe'nin Emre ve Mert Hakan planı...
5 Mayıs 2020 Salı 06:47
Güncelleme: 05.05.2020 06:47
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Geçtiğimiz sezon ezeli rakibi Galatasaray'la girdiği Vedat Muriqi savaşını kazanan Fenerbahçe,bu sezon da sarı-kırmızılılara tarihi bir çalım atmaya daha hazırlanıyor...
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Sarı- lacivertli kulüp, geçen yıl Çaykur Rizespor'dan aldığı Vedat Muriqi transferinde olduğu gibi Galatasaray'ın gündeminde yer alan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'a talip oldu.
Gerek kulübün mali durumu, gerekse corona virüsü salgını nedeniyle düşen gelirler nedeniyle bonservisi olmayan isimlere yönelme kararı alan Kanarya, Mert Hakan-Emre Kılınç ikilisi için cazip bir teklif hazırlığı içine girdi.
EMRE BELÖZOĞLU'NDAN TELEFON!
Gelecek sezon sportif direktör olacak Emre Belözoğlu'nun bu transferle bizzat ilgilendiği öğrenildi.
Futbolkamuoyunda herkes Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığını ve gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyeceğini konuşurken, Fenerbahçe sessiz ve derinden çalışmalarını sürdürüyor.