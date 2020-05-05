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Fenerbahçe'den o yıldızlara Muriqi taktiği!

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a bir transfer çalımı daha atmaya hazırlanıyor... Sarı- lacivertli kulüp, geçen yıl Vedat Muriqi'te olduğu gibi Galatasaray'ın gündeminde olan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'a talip oldu. İşte Fenerbahçe'nin Emre ve Mert Hakan planı...

5 Mayıs 2020 Salı 06:47 Güncelleme: 05.05.2020 06:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





