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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Yıllar sonra gelen itirafı! ve ayrılık...

Yıllar sonra gelen Merih Demiral itirafı! Fenerbahçe ve ayrılık...

'nin efsane oyuncularından ve bir dönem altyapıda antrenörlük görevini üstlenen , sarı-lacivertli ekibin altyapısından yetişen 'lu yıldız ile ilgili flaş itiraflarda bulundu.

Altyapısından yetiştiği 'den asgari ücret teklif edilmesi nedeniyle ayrılan ve kısa sürede gösterdiği büyük gelişim sonrası İtalyan devi 'a olan için flaş bir itiraf geldi.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve eski altyapı antrenörü Rambo lakaplı , Merih Demiral ve Fenerbahçe arasında yaşanan sözleşme krizini anlattı.

Ajansspor'a konuşan Özdemir, "Merih Demiral'ı profesyonel yapmaya çalıştık. O zaman profesyonel sözleşme şartları çok azdı. Şimdiki gibi oyunculara 5-6 milyar lira maaş vermiyorlardı. 1.5 milyar maaş veriyorlardı. Merih de hocam, "Siz isterseniz imza atarım ama 1.5 milyar maaş veriyorlar, Ben atmak istemiyorum" diye konuştu.

hayatını etkilememek adına kararına karışmadığını söyleyen usta antrenör, "Ben de çocuğun önünü kapamamak için yani gelecekte onun futbol hayatını etkilememek için hiçbir şey demedim. 'Sen bilirsin evladım' dedim. O da menajeri vardı, ismini bilmiyorum. Portekiz'e götürdü, oradan altyapısına geldi. B takımında oynadı. oradan . Alanyaspor'dan serüveni başladı. Sassuolo sonra Juventus'a transfer oldu. juventus'ta oynadığı için biz onunla onurlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

  1. 26.04.2020
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