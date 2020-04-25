Yıllar sonra gelen Merih Demiral itirafı! Fenerbahçe ve ayrılık...
Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından ve bir dönem altyapıda antrenörlük görevini üstlenen Hasan Kemal Özdemir, sarı-lacivertli ekibin altyapısından yetişen Juventus'lu yıldız Merih Demiral ile ilgili flaş itiraflarda bulundu.
Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'den asgari ücret teklif edilmesi nedeniyle ayrılan ve kısa sürede gösterdiği büyük gelişim sonrası İtalyan devi Juventus'a transfer olan Merih Demiral için flaş bir itiraf geldi.
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve eski altyapı antrenörü Rambo lakaplı Hasan Kemal Özdemir, Merih Demiral ve Fenerbahçe arasında yaşanan sözleşme krizini anlattı.
Ajansspor'a konuşan Özdemir, "Merih Demiral'ı profesyonel yapmaya çalıştık. O zaman profesyonel sözleşme şartları çok azdı. Şimdiki gibi oyunculara 5-6 milyar lira maaş vermiyorlardı. 1.5 milyar maaş veriyorlardı. Merih de hocam, "Siz isterseniz imza atarım ama 1.5 milyar maaş veriyorlar, Ben atmak istemiyorum" diye konuştu.
Futbol hayatını etkilememek adına kararına karışmadığını söyleyen usta antrenör, "Ben de çocuğun önünü kapamamak için yani gelecekte onun futbol hayatını etkilememek için hiçbir şey demedim. 'Sen bilirsin evladım' dedim. O da menajeri vardı, ismini bilmiyorum. Portekiz'e götürdü, oradan Sporting Lizbon altyapısına geldi. B takımında oynadı. oradan Alanyaspor. Alanyaspor'dan İtalya serüveni başladı. Sassuolo sonra Juventus'a transfer oldu. juventus'ta oynadığı için biz onunla onurlanıyoruz." ifadelerini kullandı.
- 26.04.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yıllar sonra gelen Merih Demiral itirafı! Fenerbahçe ve ayrılık... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.