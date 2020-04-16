Alex de Souza'dan Fenerbahçe ve corona virüsü yorumu! ''Ben olsam...'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
16 Nisan 2020, Perşembe
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de 'dan ve corona virüsü yorumu! ''Ben olsam...''

Alex de Souza'dan Fenerbahçe ve corona virüsü yorumu! ''Ben olsam...''

'de uzun yıllar forma giymiş olan de , saha içi ve dışında yaptıklarıyla kulübün efsaneleri arasına girmişti. Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda heykeli bulunan isim, corona virüsü gündemi hakkında konuşurken, heykeline maske takılmasını yorumladı.

tarihinin efsane isimlerinden de , ülkesi 'da corona virüs gündemini değerlendirdi. Alex ilk olarak 'deki dostlarından gelen bir fotoğrafla alakalı açıklamalar yaptı.

''TÜRK TARAFLAR BENİ ÇOK ŞAŞIRTIYOR''
Kadıköy'deki heykeline maske takıldığını anımsatan , "Bir arkadaşım fotoğraf gönderdi. 'Bak senin heykelin de virüse karşı korumada' diye. Bu hoşuma gitti. Türk taraftarlar beni her geçen gün daha çok şaşırtıyor. Ben oradan 7 yıl önce ayrıldım ama hep bana ilgileri var, beni şaşırtıyorlar. Mutlu oldum bu fotoğrafı görünce. Bana karşı gösterdikleri bir sevgi hareketi" dedi.

''BEN OLSAM MAAŞIMI BIRAKIRDIM''
Brezilya'da da corona virüsün yayılması ve kulüplerin yaşadığı ekonomik krize değinen Alex de Souza; "Öncelikle kulüplerin son durumunu bilmek gerekir. Hangi kulüp maaşları ödemede ne durumda; kimler ödeyebilecek ya da ödüyor. Bunları bilmiyorum. Ama şu da var eğer bir kulüp gerçekten zor durumdaysa ben mesela olsam maaşımı bırakırdım, bu zor dönem bitene kadar almazdım. Ancak kulüplerin oyuncularla oturup görüşmesi gerekir, her şeyi anlatmalılar" ifadelerini kullandı.


  1. 16.04.2020
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