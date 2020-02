Erman Toroğlu: Dünyaya rezil olduk

Bu yaşıma geldim daha göreceğim bazı şeyler varmış... Sonunda bunu da gördük. Fenerbahçe Başkanı, kendisine konuşanlara, tenkit edenlere hesap sormak için tribünden aşağı atladı.



Dün de bir açıklama yaptı, "Beni satmayın demedim, beni itip kakmayın" diye savundu. Beni satmayın cümlesi de, beni itip kakmayın da hiç kabul edilemez. Bütün dünya bu rezilliği seyretti. Yani biz Türkiye olarak kötü duruma düştük. Bu dünya basınında Türkiye'de yaşanan olayda bir kulüp başkanı olarak geçer ama asıl olan kulüp başkanının Türk olması. Hangi kulüp başkanının olduğu da değil...

"İşte Türkler böyle, barbarlar, hiçbir şeye tahammüleri yok, mağlup olunca ne hallere geliyorlar, kendi seyircisinden bile hesap soruyarlar" yorumları yapılıyor.

Anlamadığım bir cümle de şu:

"Bana küfür edip tenkit edenlerle yüz yüze konuşmak istiyorum." Peki ben de şimdi soruyorum, bir kulüp seyircisi de, "Hakem niye bu kararı verdi" ya da "Neden futbolcu böyle yaptı" diye tribünden atlamaya kalkarsa ne olacak? Tabiri caizse imam cemaat işi.

İki kulüp başkanının ortasında Spor Bakanı oturuyor. Tribünde bir pankart, "Seni de seni seveni de sevmiyoruz." Allah Allah, entresan.... Hani 6222 sayın bakın. Sizin gözünüzün önünde cereyan ediyor olaylar. Pankartı görüyorsunuz, neden müdahale etmiyorsunuz?

Fenerbahçe Kulübü açıklama yaptı, "Biz federasyondan izin aldık" dedi.

Federasyon buna izin verirse yarın başka statlarda buna benzer pankartlar açılırsa ne olacak? Neresinden bakarsanız bakın rezalet.

Ali Koç ve ekibi, Aziz Yıldırım ve ekibinden kurtulmak için çok çalışma yaptı. Bunda da başarılı oldular. Aziz Yıldırım'ı ve ekibini iktidardan indirdiler. Yani Fenerbahçe'de bir ihtilal yaptılar.



Buraya kadar tamam ya sonra...

Bu grup yaptıkları ihtilali bu kadar planlamamışlardı. Bundan sonrası planlamamışsanız, ki öyle gözüyor.

Başarılı olamazsanız eğer gönderdiğiniz grubu bu taraftara tekrar aranacak hale getirtirsiniz. Bir şekilde yolda gezdiğimde bu olayla çok karşılaşıyorum.

Şunu net söyleyebilirim. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye faydası da zararı da dokunmuştur. Ancak Aziz Yıldırım'da liderlik vasfı vardı. Ali Koç'ta liderlik vasfı yok.

Bütün hikaye buradan kopuyor.

Çok fazla değil takriben 1 sene önce Fenerbahçe Başkanı, şu anki Galatasaray Teknik Direktörü için şuna söyledi: "Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir. hem futbol hem antrenörlük hayatında." Bakınız futbolcuyken sahada 90 dakika mücadele ediyor, tekme yiyor, tekme atıyorsunuz, yoruluyoruz. O yorgunlukla her şeyi yapabilirsiniz, yapmamamız gerekse bile. Sonra teknik direktör oluyorsunuz. Orada da sahanın içindesiniz ve daha dikkatli olmalısınız. Siz takımı bırakıp tribüne çıkarsanız, takımınızı satmışsınızdır demek.

Buraya kadar her şey normal.



Fenerbahçe Başkanı bunları dedikten sonra başkanlık koltuğunda otururken yaptığı bu işle kendisini nasıl savunacak merak ediyorum. Türkiye olarak dünyaya rezil olduk.



Türkiye'nin tanınmış aileleri vardır. Bunlar yalnız zenginlikten değil davranış biçimleriyle yıllarca örnek olmuşlardır, olmayanları da yara alırlar. Ali Koç da bu ailelerden birinin ferdidir.



Bilmiyorum anlatabildim mi?

Maçta çok şey oldu. iyi güzel de Fenerbahçe Başkanı'nın tribünden aşağı atlaması oradaki temsilci tarafından neden raporlara yazılmadı? Çok merak ediyorum.



Zorlu toplantısı Fenerbahçe'ye çok zarar verdi. Ben Fenerbahçe Başkanı olsaydım ne Futbol Federasyonu Başkanı'nı ne de Zekeriya Alp'i böyle bir toplantıya zorlardım. Şimdi görüyorsunuz sonuçları ve kamuoyundaki tepkiyi.



100 BİN LİRAYA İDDİAYA GİRERİM

ün telefonuma geldi, bazı gazetelerde mi çıkmış bilmiyorum, hem yazı hem de notlar. Bütün hakemler 8 ve üstünü almışlar. Bir tek Halil Umut Meler 5 almış. Bunu yazanlar da bana sallamışlar. Olabilir benim görüşüm.



Ben Ankarada yetiştim, memur çocuğuyum. Orta okul ve lisede hem okudum hem çalıştım. Onun için de paramın kıymetini bilirim.

Hayatımda da Halil Umut Meler'i hiç görmedim. Bu maçta Halil Umut Meler'in ne puan aldığını bilmiyorum.

Şimdi şunu söylüyorum. Eğer Halil Umut Meler, derbide gözlemciden 5 puanlık not aldıysa en fazla 3 kişiyle iddiaya girebilirim. İddia miktarı ne kadar biliyor musunuz? 100'er bin lira. Eğer Halil Umut Meler, 5'in üzerinde not aldıysa benle iddiaya girecek şahıslardan 100'er bin lira alırım. Benle bu iddiaya girecek olanlara bu yazıdan itibaren bir hafta müddet. Bu iddiaya girecek arkadaşlardan banka mektubu isterim. Hadi bakalım o yazıyı yazan sivri akıllılar veya silahşörler neredeler? Ne güzel para değil mi, Milli Piyango gibi!