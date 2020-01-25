Fenerbahçe'de hesap zamanı!

Fenerbahçe'ye transfer için TFF'den beklediği haber gelmedi. TFF'nin 16 milyon TL kararıyla harcama limiti -19 milyon TL'ye ulaşan sarı- lacivertliler, transfer dönemi bitmeden artıya geçmek için harıl harıl hesap-kitap yapmaya başladı. Sarı Kanarya'nın limitte artıya geçmesinin formülü ise oyuncu satma ve eldeki yüksek maaşlı isimlerle vedalaşma olarak belirlendi. Limitte artıya geçilmesi halinde dış transfere de olumlu bir şekilde yön verecek olan Fenerbahçe'de, hem lisansı çıkartılmayan Falette'nin sorunu çözülecek, hem de sol bek için anlaşılan Milanlı Ricardo Rodriguez'le resmi sözleşme imzalanacak.

KURTARICI MIHA ZAJC OLACAK

Harcama limitinde artıya geçilmesi konusunda eldeki en değerli elmas Slovenyalı 10 numara Miha Zajc. İtalyan ekibi Brescia, 25 yaşındaki orta sahayla ciddi bir şekilde ilgileniyor. Yaklaşık 3-4 milyon Euro bonservis üzerinden yapılan görüşmeler resmiyete kavuşursa, Fenerbahçe'nin harcama limiti yaklaşık olarak eksiden artıya geçecek. Ancak bu da transfer için yeterli olmayacak ve devreye İnter'e imza atan Moses'ten düşülecek harcamaların yanı sıra takımdaki diğer oyunculara gelecek transfer teklifleri girecek. Bu tekliflerin değerlendirilmesi durumunda da sarı-lacivertliler düzlüğe çıkacak.

ALPER, TOLGAY VE EKiCi PAZARI

Fenerbahçe'de harcama limiti operasyonu için takımda beklenen katkıyı veremeyen ve maaş yükleri de oldukça yüksek Alper Potuk, Mehmet Ekici ve Tolgay Arslan da yönetimin radarında. Bu üç oyuncu da cazip teklifler gelmesi halinde, elden çıkarılacak ve harcama limiti için kasada önemli kolaylık sağlanacak.



KRUSE'UN SATIŞINA SICAK BAKILMIYOR

Fenerbahçe, harcama limiti için elden çıkartılabilecek oyuncular arasında gösterilen Max Kruse'un satışına sıcak bakmıyor. Satışı sarı-lacivertlilere hem bonservis hem de ciddi maaş tasarrufu sağlayabilir ancak Fenerbahçe yönetimi ve teknik ekip Alman yıldızın şampiyonluk yolunda satılmasına çok sıcak yaklaşmıyor. Kruse için İspanya La Liga ekibi Real Betis, cazip bir teklifle Sarı Kanarya'nın kapısını çaldı ve beklemeye geçti.



MOSES'TEN 13 MİLYON BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin harcama limitinde elini güçlendirecek hamlelerden birisi de Moses'in İnter'e transferi oldu. Sarı-lacivertlilerle kiralık kontratı feshedilen ve İtalyan devi İnter'in yolunu tutan Nijeryalı, yarım sezon kiralama ve maaşı düşülecek. Bu da yaklaşık olarak 2-2.5 milyon euro'ya (13 mlyon TL) tekabül ediyor.

ADIL RAMI'YE DE TEKLİF BEKLENİYOR

Tek gündemi harcama limiti olan Fener, takım içinde değişik alternatifler üzerinde duruyor. Sarı-lacivertliler Falette'ye lisans çıkaramaması durumunda forma şansı bulamayan Rami'yi göndermekten vazgeçecek ve yedek stoper olarak kadroda bulunduracak. Harcama limiti sorunu çözüldüğü takdirde ise Kanarya, Rami için düğmeye basacak. Fransız stopere ABD ve Çin'den teklifler gelirken, F.Bahçe'li kurmayların Zajc'ın satışıyla bağlantılı olarak Falette'nin durumuna göre pozisyon alacağı öğrenildi. Rami'nin de geleceğini yönlendirmek adına menajeri vasıtasıyla yönetimle sürekli temas halinde olduğu bildirildi.