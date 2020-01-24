Fenerbahçe'den transfer limiti için bir çıkış daha! Tahkim'e...
Ara transfer döneminde şimdiye dek sadece Simon Falette'ye imza attıran Fenerbahçe, transfer harcama limitinde ekside olduğundan dolayı oyuncuya lisans çıkartamamıştı. TFF, son olarak konu ile iligli yaptığı açıklamada harcama limitine 16 Milyon Tl eklendiğini duyurmuştu. Bu rakamın tahmin edilenden çok uzak olduğunu belirten sarı lacivertli kurmaylar, son kozunu oynamaya hazırlanıyor. Buna göre Fenerbahçe yönetimi, Tahkim Kurulu'na gidiyor! İşte detaylar...
Fenerbahçe, transfer harcama limitine bir kez daha itiraz etmeye hazırlanıyor...
Sarı lacivertliler, TFF'nin son olarak yaptığı, "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli 2020-04 E. 2020-03 K sayılı kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 21.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan alınan yazı cevabının da değerlendirilmesi ile yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, itirazının kısmen kabulü ile başvuru dilekçesinde belirtilen harcama limitini olumsuz etkileyen; 16.000.000 TL'lik kısmının, gerekçesi kararda açıklanacağı üzere harcama limitine eklenmesine, oybirliği ile," açıklamasının ardından rakamı tahmin edilenin çok uzağında olduğunu duyurmuştu.
Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Takım Harcama Limitleri konusunda TFF Tahkim Kurulu'nun yaptığı açıklamanın ardından gözler Fenerbahçe cephesine çevrilirken, sarı lacivertli kulüp TFF'ye bir kez daha itirazda bulunma kararı aldı.
Sarı Lacivertliler, Kulüp Lisans Kurulu kararıyla 257.453.708,- TL olarak belirlenen harcama limitinin 16.000.000 TL'lik artışla 273.453.708,- TL'ye yükselmesinin ardından "Bu rakam Kulübümüzün haklı talebi olan 332.769.635- TL'den çok uzaktır." açıklamasını yapmıştı.
Transfer için daralan manevra alanından şikayetçi olan Fenerbahçe; 1 haftalık süreçte hem bu itirazın sonucunu bekleyecek, hem de transferlere lisans çıkarılması adına Miha Zajc'ın İtalya'ya dönüşü için mesai harcayacak.
- 24.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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