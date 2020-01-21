Vedat Muriç PFDK'ya sevk edildi!

TFF Hukuk Müşavirliği, Vedat Muriç'in "bilinçli kart görmesi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu VEDAT MURIÇ'in aynı müsabakadaki "bilinçli sarı kart görmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 37. maddesi uyarınca 19.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

37. MADDE NE DİYOR?

Disiplin Talimatı'nın 'Bilinçli Kart Görme' başlıklı 37. Maddesinde "Müteakip müsabakalardaki ceza durumunu düşünerekbilinçli olarak sarı veya kırmızı gören futbolculara 2 müsabakadan men cezası verilir" şeklinde ifadeler yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Gaziantep FK maçı öncesinde 3 sarı kartı bulunan Vedat Muriç, müsabakada gördüğü ilk sarı kartla 19. haftada Ülker Stadı'nda oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düşmüştü.

Vedat, maçın son anlarında oyunun başlamasını geciktirdiği için ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Vedat'ın kartı bilinçli görerek cezasını Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Hes Kablo Kayserispor maçında çekmek istediği iddia edilmişti.