Vedat Muriç'ten kırmızı kart açıklaması: Planlama yapsam...? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Ocak 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Vedat Muriç'ten kırmızı kart açıklaması: Planlama yapsam...

'ten kırmızı kart açıklaması: Planlama yapsam...

Vedat Muriç'ten kırmızı kart açıklaması: Planlama yapsam...

'nin 'de Gaziantep FK ile deplasmanda yaptığı maçın son anlarında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören , cezasını kupada çekmek için kasıtlı sarı kart gördüğü yönündeki iddialara yanıt verdi.

'nin Kosovalı golcüsü , Gaziantep FK ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartla ilgili kulübün resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

Benim ve takım arkadaşlarım için galip gelmemiz çok önemliydi. Tek düşüncemiz şampiyonluk. Sadece saha içine konsantreyiz. Başka bir düşüncemiz yok. Maç sonrası gördüğüm kartla ilgili çıkarılan dedikoduların farkındayım. Bununla ilgili konuşmaya bile gerek yok aslında. Nabzın 180'e çıktığı bir iş yapıyoruz. Sahadayken aklımızda sadece oynadığımız maçı kazanmak oluyor. Rakip hızlı başlamasın diye refleks olarak yaptığım bir hareketi planlanmış gibi yorumlayanlar olmuş. Planlama yapsam gol atınca formamı falan çıkarırdım. Bu kişiler içinde takımımıza karşı algı oluşturmak için uğraşan insanlar olduğunu ben de tüm camiamız da iyi biliyor. Biz 29'uncu şampiyonluğa konsantreyiz ve bunu da taraftarımızla başaracağız.

  1. 19.01.2020
  2. Güncelleme: 19.01.2020 15:12
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vedat Muriç'ten kırmızı kart açıklaması: Planlama yapsam... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN