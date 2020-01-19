Vedat Muriç'ten kırmızı kart açıklaması: Planlama yapsam...
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Gaziantep FK ile deplasmanda yaptığı maçın son anlarında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Vedat Muriç, cezasını kupada çekmek için kasıtlı sarı kart gördüğü yönündeki iddialara yanıt verdi.
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, Gaziantep FK ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartla ilgili kulübün resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:
Benim ve takım arkadaşlarım için galip gelmemiz çok önemliydi. Tek düşüncemiz şampiyonluk. Sadece saha içine konsantreyiz. Başka bir düşüncemiz yok. Maç sonrası gördüğüm kartla ilgili çıkarılan dedikoduların farkındayım. Bununla ilgili konuşmaya bile gerek yok aslında. Nabzın 180'e çıktığı bir iş yapıyoruz. Sahadayken aklımızda sadece oynadığımız maçı kazanmak oluyor. Rakip hızlı başlamasın diye refleks olarak yaptığım bir hareketi planlanmış gibi yorumlayanlar olmuş. Planlama yapsam gol atınca formamı falan çıkarırdım. Bu kişiler içinde takımımıza karşı algı oluşturmak için uğraşan insanlar olduğunu ben de tüm camiamız da iyi biliyor. Biz 29'uncu şampiyonluğa konsantreyiz ve bunu da taraftarımızla başaracağız.
- 19.01.2020
- Güncelleme: 19.01.2020 15:12
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Vedat Muriç'ten kırmızı kart açıklaması: Planlama yapsam... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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