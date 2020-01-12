Ali Koç: Türkiye Futbol Federasyonu bilgi sızdırıyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Antalya'da sarı-lacivertlilerin kamp yaptığı otelde basının karşısına çıktı. Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"TFF DOĞRU YOLU BULAMIYOR"

Tahkim Kurulu'na yaptıkları itirazın nedenlerini açıklayan Ali Koç "Tahkim'e harcama limitlerini attırmak için başvurmadık. hesaplamalardaki yanlışlıklarla ilgili başvurduk. Beşiktaş, faizlerle ilgili itiraz etti. Faizlerin hesaplanmaya etkisinin gözden geçirilmesini istedik. Zaten altı aylık dönem gerçekleşmiş, tahmini bir faiz rakamı kullanılmasının mantıksız olduğunu söyledik. TFF de böyle düşünüyor ama ne hikmetse, doğru yolu bulamıyorlar.

"TFF BİLGİ SIZDIRIYOR"

Türkiye Futbol Federasyonu'nu suçlayan Ali Koç "TFF bilgi sızdırıyor. Onlara Fenerbahçe'nin rakamları veriliyor, Fenerbahçe şu kadar rakamların üstündedir deniyor."

MUSTAFA CENGİZ'E FLAŞ SÖZLER

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yanıt veren Ali Koç "Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin adını ağzına almadan bazı atışlar yapıyor. Taraftara şirin gözükmek, koltuğu sağlamlaştırmak bir anlayış olabilir ama kısa süreli bir anlayış olur. Mustafa Cengiz ya bilgi sahibi değil, ya gözümüzün içine bakarak gerçekleri saptırıyor. İnşallah bu yaşına gelmiş bir adam gözümüzün içine baka baka yalan söylemiyordur. 2011'deki Play-Off, 23 Ağustos'ta açıklandı, 25 Ağustos'ta fikstür çekildi, 9 Eylül'de ligler başladı. Neden bahsediyor? İnşallah bu yaşta adam kamuoyunun göünün içine içine yalan söylemiyordu. Şeffaflıktan bahsediyor, bize hafif çaplı gönderme yapıyor, KAP'a bildiri yaptıklarını söylüyor. Biz de KAP'a bilgilendirme yapıyoruz. Geçen sene Mart sonunda TFF bir liste yayımladı. Bu listede kulüplerin menajerlere ödediği paralar yer aldı. Fenerbahçe 2,6 milyon euro menajerlik ücreti ödemiş. Biz zaten %9-%10 menajerlik ücreti öderiz. Bütün Süper Lig ise 4,4 milyon euro ödemiş. Fenerbahçe açık ara en yüksek menajerlik ödemesi yapmış. En az ise Galatasaray yapmış; 10 bin euro! 2018'de Galatasaray bütün transferler için 10 bin euro ödemiş! Mitroglou, Ömer Bayram, Luyindama, Nagatomo... Bir sürü oyuncu alınmış ama Galatasaray 10 bin euro ödemiş. Balıkesirspor bile 7 bin euro ödemiş. İstanbulspor 95 bin euro ödemiş. Galatasaray bu kadar oyuncu alıp 10 bin euro ödemiş ve bu şeffaf mı değil mi kamuoyuna bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

"TFF OLMASA BİLE UEFA'NIN LİMİTLERİ VAR"

"Harcama limitlerindeki yanlışlıklar üzerine sözlerine devam eden Ali Koç "Beşiktaş'ın faiz itirazını destekliyoruz diye bir kulüple birlikte yazı yazdık. Bu durum en az bizi ilgilendiriyor, ama rakibimizi desteklemek gerekiyorsa destekleriz. Fenerbahçe yapsa yapsa bir ya da iki transfer yapabilir. O da kiralık olacak. TFF'nin limitleri olmasa bile zaten UEFA'nın limitleri var." dedi.

"COMOLLI İLE DEVAM AMA..."

Sportif direktör Damien Comolli'nin Simon Falette transferinin ardından twitter hesabı açıp açıklamalar yapmasıyla ilgili soru üzerine Ali Koç, "Comolli ile yola devam ediyoruz. Sosyal medya var, insanlar baskı altında. Bence bu açıklama yanlış, bunu açık açık söyledim. Gelecek, konuşacağız ve durumuna bakacağız. Özgür açıklamaya inanıyorum, bu kadar transfer yapmışız hesap açmamışsın da buraya mı kaldı? Biz hemen karar vermeyiz, bekleriz, düşünürüz. Acele ile karar almalıyız. Zamanı gelince o konuya da bakacağız." diye konuştu.

ZORLU AÇIKLAMASI...

"TFF ve MHK ile ilgili görüşmenin nedenini açıklayan Ali Koç, "12. haftaya kadar 6 maç kazanmışız, 6 maçın hakemi de atanmamış. Puan kaybettiğimiz 6 maçın hakemi de atanmış. Kayserispor maçındaki hatalar çok tartışıldı, o hakem de atandı. 3 maç vardı tartışılan, o iki maçın hakemi atanmadı. Kazandığımız maçlardaki hakemlerin bir sonraki hafta görevlendirilmemesi üzerine TFF'den randevu istedik, Nihat Bey de MHK Başkanı'nı çağırıp onun bilgi vermesini istedi. Biz sadece hakem atamalarıyla ilgili konuştuk." dedi.