Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Ali Koç açıkladı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle görevine son verileceği konuşulan sportif direktör Damien Comolli'nin görevinde kalacağını açıkladı.
Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:
"Comolli ile yola devam ediyoruz. Sosyal medya var, insanlar baskı altında. Bence bu açıklama yanlış, bunu açık açık söyledim. Gelecek, konuşacağız ve durumuna bakacağız. Özgür açıklamaya inanıyorum, bu kadar transfer yapmışız hesap açmamışsın da buraya mı kaldı? Biz hemen karar vermeyiz, bekleriz, düşünürüz. Acele ile karar almalıyız. Zamanı gelince o konuya da bakacağız."
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