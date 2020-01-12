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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Türkiye Futbol Federasyonu bilgi sızdırıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın kamp yaptığı Antalya'da basın toplantısı düzenledi. Koç, Takım harcama limiti ile ilgili olarak faiz oranına yaptığımız başvuru engellenmeye çalışılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu bilgi sızdırıyor." dedi.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"HARCAMA LİMİTLERİ İÇERİDEN SIZDIRILIYOR"

Takım harcama limiti ile ilgili olarak faiz oranına yaptığımız başvuru engellenmeye çalışılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu bilgi sızdırıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nü transferde hiç hareket edemeyeceği hale getirmek için harcama limitlerini içeriden sızdırıyor. Benzer şey Lisans Kurulu'na yaptığımız başvuruyla da alakalı. Biz yeniden yapılandırmayı yapamadık ancak kendi imkanlarımız çerçevesinde devletimizden yeni kaynak almadan işi buraya kadar getirebildik. Bununla beraber, yeniden yapılandırmayı yapamadığımız için ana para ödemeleri, harcama limitlerini etkilediği için kendimiz, yapabildiğimiz bankalar ile münferit olarak bir yapılandırma yaptık. Ana para ödemelerimizin en azından bu sezon daha düşük olması için bu yola başvurduk. Hatta bunlardan birini daha önce federasyona verdik ve kabul edildi. Birebir aynı başvuruyu iki başka büyük bankayla da yaptık, verdik ancak şimdi tereddüt ediliyor. Bu yüzden daha fazla kamuoyu baskısı yapılsın diye yine içeriden dışarıya bilgiler veriliyor.

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12 Ocak 2020 , Pazar
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