Fenerbahçe'de son dakika! Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan...
Fenerbahçe'de ocak ayı yaklaşırken kadro dizaynı noktasında hareketli saatler yaşanmaya başladı. Takımdan gönderilmesi beklenen isimlerin büyük ölçüde belirlendiği sarı lacivertlilerde transferin yanı sıra iç transfer de büyük önem taşıyordu... Takımın önemli isimlerinden Ozan Tufan ile ilgili bu anlamda bir son dakika bilgisi basına sızdı. Bulunduğumuz hafta içi Nusret'te yemek yiyen Başkan Ali Koç ve kaptan Emre Belözoğlu'na Ozan Tufan da eşlik etti. Konu ise; Ozan Tufan'ın sözleşme uzatma durumu ile gelecekte devralması beklenen takım kaptanlığıydı...
Fenerbahçe'de sıcak gelişme... Devre arası transfer dönemi hareketli geçmesi beklenen sarı lacivertlilerde iç transferde de flaş hamleler geliyor... Konuyla ilişkili olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan geçtiğimiz günlerde Etiler'de bulunan Nusret'te yemek yedi. Konu ise Ozan'ın sezon sonu bitecek olan sözleşmesiydi...
Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu sezon oynanan maçlarda 14 kez sahaya sürdüğü ve vazgeçilmezleri arasında yer alan Ozan Tufan için Ali Koç bizzat devreye girdi.
YENİ KAPTAN OZAN TUFAN MI OLUYOR? YENİ SÖZLEŞME SONRASI...
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ozan'a geleceğin kaptanı olarak bakan Koç, mevcut kaptan Emre Belözoğlu ile sözleşme uzatması konusunda konuştu. Sarı lacivertli teknik ekip ve yönetim tarafından takımdaki geleceğinin parlak olduğuna dikkat çektiği ve ilerde kaptan olması dahi beklenen Ozan için ara transferde sözleşme uzatılması bekleniyor.
OZAN İKNA OLDU!
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda çıkan haberlerde Ozan'ın Fenerbahçe'den en az 4 yıllık mukavele istediği ancak Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık sözleşme sunduğu şeklinde haberler çıkmıştı. Tarafların imza öncesi detayları konuşup uzlaşma sağladığı gelen bilgiler arasında...
- 14.12.2019
- Güncelleme: 14.12.2019 14:16
- Fenerbahçe'de son dakika! Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan...
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Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Fenerbahçe'de son dakika! Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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