Fenerbahçe'de son dakika! Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de son dakika! Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan...

'de ocak ayı yaklaşırken kadro dizaynı noktasında hareketli saatler yaşanmaya başladı. Takımdan gönderilmesi beklenen isimlerin büyük ölçüde belirlendiği sarı lacivertlilerde transferin yanı sıra iç de büyük önem taşıyordu... Takımın önemli isimlerinden ile ilgili bu anlamda bir son dakika bilgisi basına sızdı. Bulunduğumuz hafta içi Nusret'te yemek yiyen Başkan ve kaptan 'na Ozan Tufan da eşlik etti. Konu ise; Ozan Tufan'ın sözleşme uzatma durumu ile gelecekte devralması beklenen takım kaptanlığıydı...

'de sıcak gelişme... Devre arası dönemi hareketli geçmesi beklenen sarı lacivertlilerde iç transferde de flaş hamleler geliyor... Konuyla ilişkili olarak Fenerbahçe Başkanı , ve geçtiğimiz günlerde Etiler'de bulunan Nusret'te yemek yedi. Konu ise Ozan'ın sezon sonu bitecek olan sözleşmesiydi...

Teknik direktör 'ın bu sezon oynanan maçlarda 14 kez sahaya sürdüğü ve vazgeçilmezleri arasında yer alan Ozan Tufan için Ali Koç bizzat devreye girdi.

YENİ KAPTAN OZAN TUFAN MI OLUYOR? YENİ SÖZLEŞME SONRASI...

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ozan'a geleceğin kaptanı olarak bakan Koç, mevcut kaptan Emre Belözoğlu ile sözleşme uzatması konusunda konuştu. Sarı lacivertli teknik ekip ve yönetim tarafından takımdaki geleceğinin parlak olduğuna dikkat çektiği ve ilerde kaptan olması dahi beklenen Ozan için ara transferde sözleşme uzatılması bekleniyor.

OZAN İKNA OLDU!

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda çıkan haberlerde Ozan'ın Fenerbahçe'den en az 4 yıllık mukavele istediği ancak Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık sözleşme sunduğu şeklinde haberler çıkmıştı. Tarafların imza öncesi detayları konuşup uzlaşma sağladığı gelen bilgiler arasında...

Fenerbahçe ile Ozan Tufan masaya oturdu

  1. 14.12.2019
  2. Güncelleme: 14.12.2019 14:16
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