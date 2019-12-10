Ozan Tufan'dan beklenmedik hareket! Fenerbahçe'ye çifte şok - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
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Ozan Tufan'dan beklenmedik hareket! Fenerbahçe'ye çifte şok

Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımda beklentileri karşılayamadıktan sonra Alanyaspor'a kiralık gönderilen ve adeta yeniden doğan milli futbolcudan beklenmedik bir hamle geldi. 24 yaşındaki futbolcu adeta Fenerbahçe'ye çifte şok yaşattı. İşte Fenerbahçe - Ozan Tufan arasında son durum...
10 Aralık 2019 Salı 19:35
Ozan Tufan'dan beklenmedik hareket! Fenerbahçe'ye çifte şok

Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku yaşanıyor.

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Ozan Tufan'dan beklenmedik hareket! Fenerbahçe'ye çifte şok

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de Ozan Tufan da performansıyla dikkat çekti.

Ozan Tufan'dan beklenmedik hareket! Fenerbahçe'ye çifte şok

2018 yılında sarı-lacivertli takımda futbol olarak büyük düşüş yaşayan ve U21 takımına gönderilen 24 yaşındaki futbolcu Sergen Yalçın'la yeniden doğdu.

Ozan Tufan'dan beklenmedik hareket! Fenerbahçe'ye çifte şok

Bu sezon Ersun Yanal'ın en büyük kozlarından biri olan Ozan Tufan'dan beklenmedik bir hareket geldi.

İşte Fenerbahçe - Ozan Tufan arasında gelişen olayların perde arkası...

Ozan Tufan'dan beklenmedik hareket! Fenerbahçe'ye çifte şok

Fenerbahçe'de sezon sonunda Ozan Tufan'ın sözleşmesi sona erecek.

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