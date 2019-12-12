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Fenerbahçe ile Ozan Tufan masaya oturdu

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Ozan Tufan ile görüşmelere başladı...

Sarı-lacivertli yönetim, sözleşmesi sezon sonu bitecek genç futbolcuyla görüşmelere başladı...

Bu sezon gösterdiği performansla ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri olan Ozan Tufan ile yönetim arasında şu ana kadar yapılan görüşmelerde bir sonuca varılamadı... Fenerbahçe'nin teklif ettiği yıllık ücretle oyuncunun talep ettiği rakam arasında ciddi bir fark olduğu öğrenildi.

Ayrıca Ozan Tufan'ın uzun süreli bir sözleşme yapmak istediği ve yönetim tarafından önerilen süreyi kısa bulduğu gelen haberler arasında...

Şu an için bir anlaşma olmasa da tarafların ortak noktada buluşmak için görüşmeleri sürdüreceği kaydedildi...

Ozan Tufan, bu sezon ligde oynanan 14 maçın tamamında sahada yer aldı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı...

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12 Aralık 2019 , Perşembe
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