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29 Kasım 2019, Cuma
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’e geldi

Fenerbahçe İzmir’e geldi

’in 13. hafta mücadelesinde ’ye konuk olacak olan , karşılaşma için özel bir uçakla ’na geldi. Sarı-lacivertli kafileyi coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına maç öncesi destek verdi.

, 'in 13. haftasında oynayacağı maçı için 'e geldi. Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Göztepe'ye konuk olacak olan Fenerbahçe, karşılaşma için özel bir uçakla İzmir 'na geldi. Sarı-lacivertli kafileyi coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına maç öncesi destek verdi. Fenerbahçe kafilesi, havaalanından ayrılarak kamp yapacağı otele gitmek üzere yola çıktı.

  1. 29.11.2019
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