Fenerbahçe İzmir’e geldi
Süper Lig’in 13. hafta mücadelesinde Göztepe’ye konuk olacak olan Fenerbahçe, karşılaşma için özel bir uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na geldi. Sarı-lacivertli kafileyi coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına maç öncesi destek verdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Göztepe maçı için İzmir'e geldi. Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Göztepe'ye konuk olacak olan Fenerbahçe, karşılaşma için özel bir uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Sarı-lacivertli kafileyi coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına maç öncesi destek verdi. Fenerbahçe kafilesi, havaalanından ayrılarak kamp yapacağı otele gitmek üzere yola çıktı.
- 29.11.2019
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