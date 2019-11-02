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02 Kasım 2019, Cumartesi
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taraftarı 'i unutmadı

Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'i unutmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, geçen sezon derbisinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren  için anma töreni düzenledi.

Geçen sezon 'in 11'inci haftasında, Stadyumu'nda oynanan - derbisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftar için vefatının 1'inci yılında Ülker Stadyumu'nda anma töreni gerçekleştirdi.

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Anma törenine 1907 UNIFEB üyeleri ile sarı-lacivertli taraftarlar katıldı. Fenerbahçeli taraftarlar, Şener'in kombinesinin olduğu koltuğa çelenk ve karanfil bıraktı.

Törenin ardından 'ye hareket eden 1907 UNIFEB üyeleri ve sarı-lacivertli taraftarlar, Koray Şener Kütüphanesi'nin açılışına katılacak. Okutulacak mevlidin ardından Koray Şener'in kabri ziyaret edilecek.

  1. 02.11.2019
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