Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'i unutmadı
Fenerbahçeli taraftarlar, geçen sezon Galatasaray derbisinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Koray Şener için anma töreni düzenledi.
Geçen sezon Süper Lig'in 11'inci haftasında, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftar Koray Şener için vefatının 1'inci yılında Ülker Stadyumu'nda anma töreni gerçekleştirdi.
Anma törenine 1907 UNIFEB üyeleri ile sarı-lacivertli taraftarlar katıldı. Fenerbahçeli taraftarlar, Şener'in kombinesinin olduğu koltuğa çelenk ve karanfil bıraktı.
Törenin ardından Kocaeli'ye hareket eden 1907 UNIFEB üyeleri ve sarı-lacivertli taraftarlar, Koray Şener Kütüphanesi'nin açılışına katılacak. Okutulacak mevlidin ardından Koray Şener'in kabri ziyaret edilecek.
- 02.11.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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