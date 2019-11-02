Fenerbahçe'de liderlik hesapları
Fenerbahçe, Süper Lig'de liderlik hesapları yapıyor. Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek yoluna devam eden sarı lacivertli takımda gözler lige çevrildi. 10. haftada Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, kazanarak galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor. Sarı-lacivertliler, ayrıca lider Alanyaspor'un güçlü rakibi Başakşehir karşısında puan kaybetmesini bekliyor. Fenerbahçe maçını kazanır, Alanyaspor da berabere kalır ya da mağlup olursa, sarı-lacivertliler 10. haftayı lider tamamlayacak.
Oyuncularına rehavete kapılmaması konusunda sık sık uyarılarda bulunan teknik direktör Ersun Yanal'ın, takımla yaptığı toplantılarda, "Sezona iki kupa hedefiyle çıkmıştık. Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Kayserispor'un durumu sizi yanıltmasın. 90 dakika boyunca en iyi şekilde mücadele edip konsantrasyonumuzu kaybetmeden oynamamız şart. Aksi takdirde Antalya maçında olduğu gibi ummadığımız bir sonuçla karşılaşabiliriz" ifadelerini kullandığı öğrenildi..
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