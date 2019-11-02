Fenerbahçe'de liderlik hesapları

Oyuncularına rehavete kapılmaması konusunda sık sık uyarılarda bulunan teknik direktör Ersun Yanal'ın, takımla yaptığı toplantılarda, "Sezona iki kupa hedefiyle çıkmıştık. Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Kayserispor'un durumu sizi yanıltmasın. 90 dakika boyunca en iyi şekilde mücadele edip konsantrasyonumuzu kaybetmeden oynamamız şart. Aksi takdirde Antalya maçında olduğu gibi ummadığımız bir sonuçla karşılaşabiliriz" ifadelerini kullandığı öğrenildi..