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17 Ekim 2019, Perşembe
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cephesinden flaş açıklaması!

Arsenal cephesinden flaş Mesut Özil açıklaması!

Adı Fenerbahçe ile anılan için ekiplerinden 'in teknik direktörü 'den yıldız futbolcunun geleceği hakkında önemli açıklamalar geldi. İngiltere'de basın mensuplarının karşısına geçen Emery, Mesut Özil'i sonraki maçlarda yeniden kadroda değerlendirebileceğini söyledi.


Her transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelen ile ilgili yıldız futbolcunun teknik direktörü açıklamalar yaptı. 'de son zamanlarda kadroya giremeyen 31 yaşındaki futbolcunun bu durumu sarı-lacivertli takıma yaklaştığı şeklinde yorumlanmıştı. Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Geçen yaz yaşadığı girişiminin Mesut Özil'in formdan düşmesinde önemli bir etken olduğunu söyleyen Emery, "Bu sezon Mesut için zorlu başladı. Sezon öncesi kampında çok çalıştı ve maçlarda oynadı. ile yaşadığı saldırı girişiminde olumsuz etkilendi." değerlendirmesinde bulundu.

Mesut'un saldırının ardından eski formunda uzaklaştığını kaydeden 47 yaşındaki teknik adam, "Olayın ardından haftalarca kendine gelemedi ve hastalandı. Bu dönemde formda kalması için gereken antrenmanlarını da aksattı ve kadroya dahil edilmedi." diye konuştu.

Mesut Özil'in son dönemde yeniden forma girdiğini vurgulayan Unai Emery, "Mesut son iki-üç haftadır antrenmanlarda büyük gelişme kaydetti. Ona takımda forma giyme şansını kapamadım. Kadrodaki tüm oyuncularımdan faydalanmak istiyorum ve Mesut, takımın gelişimine gerçekten yardımcı olabilecek bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

'da 25 Temmuz'da araçta bulundukları sırada motosikletli iki kişinin bıçaklı saldırı girişimiyle karşı karşıya kalan Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac, güvenlik gerekçesiyle Arsenal'in sezon başındaki lig maçlarında kadroya alınmamıştı.

Bu sezon sadece bir lig maçında forma giyen 31 yaşındaki Mesut Özil, 2021 yılında dolacak kontrat süresi boyunca Arsenal'de forma giymek istediğini söylemişti.

  1. 17.10.2019
  2. Güncelleme: 17.10.2019 20:14
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