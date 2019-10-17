Alex De Souza'nın oğlu Felipe babasının izinden gidiyor!

Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadı. Alex'in oğlu Felipe, salon futbolunda adeta şov yaptı.

İstanbul'da doğan ve bir dönem Fenerbahçe taraftarları tarafından çok sevilen Felipe de Souza, Brezilya'da U9 Ligi'nde gol kralı oldu ve şampiyonluk kazandı.

Salon futboluyla meşin yuvarlağa 'merhaba' diyen Felipe, Coritiba takımında 15 maçın 15'inde oynadı ve 26 gol attı. Felipe'nin takımı tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu.