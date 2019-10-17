Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza’nın oğlu Felipe de Souza, tıpkı babası gibi futbola hızlı başladı, salon futbolunda 15 maçta 26 gol attı.
Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadı. Alex'in oğlu Felipe, salon futbolunda adeta şov yaptı.
İstanbul'da doğan ve bir dönem Fenerbahçe taraftarları tarafından çok sevilen Felipe de Souza, Brezilya'da U9 Ligi'nde gol kralı oldu ve şampiyonluk kazandı.
Salon futboluyla meşin yuvarlağa 'merhaba' diyen Felipe, Coritiba takımında 15 maçın 15'inde oynadı ve 26 gol attı. Felipe'nin takımı tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu.
- 17.10.2019
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Palabıyık’a büyük tepki
Toplam 1
Yorum
Hakan58 Bir Sivasspor taraftarı olarak bizlerde Ali Palabıyık'ın maçımızı yönetmesini istemiyoruz..Adil bir yönetim sergilemiyor.
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Fenerbahçeli Adil Rami'den asker selamı hamlesi
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Yorum
İşte bu Bir bjkli olarak tebrik ederim
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Zeljko Obradovic: Sert bir basketbol oynamalıyız
Toplam 1
Yorum
Muratfb Sen işini bilirsin hocam keşke senin bir versiyonunda futbol takımının başına gelse
Alex De Souza'nın oğlu Felipe babasının izinden gidiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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