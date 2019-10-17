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17 Ekim 2019, Perşembe
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De 'nın oğlu babasının izinden gidiyor!

Alex De Souza'nın oğlu Felipe babasının izinden gidiyor!

efsanesi de ’nın oğlu de Souza, tıpkı babası gibi futbola hızlı başladı, salon futbolunda 15 maçta 26 gol attı.

'nin efsanesi de , hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadı. Alex'in oğlu , salon futbolunda adeta şov yaptı.

'da doğan ve bir dönem Fenerbahçe taraftarları tarafından çok sevilen Felipe de Souza, 'da U9 Ligi'nde gol kralı oldu ve şampiyonluk kazandı.

Salon futboluyla meşin yuvarlağa 'merhaba' diyen Felipe, Coritiba takımında 15 maçın 15'inde oynadı ve 26 gol attı. Felipe'nin takımı tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu.

  1. 17.10.2019
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