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18 Ekim 2019, Cuma
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Fenerbahçeli Isla'dan fedakarlık

Fenerbahçeli Isla'dan fedakarlık

giden oyuncuların tamamı takımla çalışmalara başladı. 'ndan dönen , Takımı'nda mücadele eden ve 'nda forma giyen Mauricio Isla da dünkü antrenmanda yer aldılar. Isla'nın gece saatlerinde 'a geldiği ve 12 saat bile geçmeden antrenmana katıldığı açıklandı.

Milli takımlara giden oyuncuların tamamı takımla çalışmalara başladı. 'ndan dönen , Takımı'nda mücadele eden ve 'nda forma giyen Mauricio Isla da dünkü antrenmanda yer aldılar. Isla'nın gece saatlerinde 'a geldiği ve 12 saat bile geçmeden antrenmana katıldığı açıklandı.

  1. 18.10.2019
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