Fenerbahçeli Isla'dan fedakarlık
Milli takımlara giden oyuncuların tamamı takımla çalışmalara başladı. Danimarka Milli Takımı'ndan dönen Cristian Zanka, Hollanda U21 Takımı'nda mücadele eden Ferdi Kadıoğlu ve Şili Milli Takımı'nda forma giyen Mauricio Isla da dünkü antrenmanda yer aldılar. Isla'nın gece saatlerinde İstanbul'a geldiği ve 12 saat bile geçmeden antrenmana katıldığı açıklandı.
Milli takımlara giden oyuncuların tamamı takımla çalışmalara başladı. Danimarka Milli Takımı'ndan dönen Cristian Zanka, Hollanda U21 Takımı'nda mücadele eden Ferdi Kadıoğlu ve Şili Milli Takımı'nda forma giyen Mauricio Isla da dünkü antrenmanda yer aldılar. Isla'nın gece saatlerinde İstanbul'a geldiği ve 12 saat bile geçmeden antrenmana katıldığı açıklandı.
- 18.10.2019
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Eksikler can sıkıyor
Toplam 1
Yorum
eray artık douglas rebocco dönemi başlamalı sürekli oynasalar kendilerini bulacaklar yedek oyuncularda kaliteli eksiklerden daha iyi oynarlar
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Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret! Neler konuşuldu?
Toplam 1
Yorum
1903 Degistir su sistemini beni hasta etme demek için gitmiştir :)))
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Palabıyık’a büyük tepki
Toplam 1
Yorum
Hakan58 Bir Sivasspor taraftarı olarak bizlerde Ali Palabıyık'ın maçımızı yönetmesini istemiyoruz..Adil bir yönetim sergilemiyor.
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