Fenerbahçe'de Emre’ye yoğun tedavi
A Milli Takım'ın Arnavutluk maçında kaburgasına aldığı darbe ile sakatlanan Emre Belözoğlu'nun tedavisine başlandı. Tecrübeli futbolcunun ilk kontrollerinde kaburgasında kırık değil çatlak olduğunun tespit edildiği belirtildi.
A Milli Takım'ın Arnavutluk maçında kaburgasına aldığı darbe ile sakatlanan Emre Belözoğlu'nun tedavisine başlandı. Tecrübeli futbolcunun ilk kontrollerinde kaburgasında kırık değil çatlak olduğunun tespit edildiği belirtildi. Bu durumda Emre'nin sahalara dönüşünün daha erken olacağı ifade ediliyor. Kaptan, Denizlispor deplasmanında ise kesin olarak forma giyemeyecek.
- 18.10.2019
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Eksikler can sıkıyor
Toplam 1
Yorum
eray artık douglas rebocco dönemi başlamalı sürekli oynasalar kendilerini bulacaklar yedek oyuncularda kaliteli eksiklerden daha iyi oynarlar
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Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret! Neler konuşuldu?
Toplam 1
Yorum
1903 Degistir su sistemini beni hasta etme demek için gitmiştir :)))
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Palabıyık’a büyük tepki
Toplam 1
Yorum
Hakan58 Bir Sivasspor taraftarı olarak bizlerde Ali Palabıyık'ın maçımızı yönetmesini istemiyoruz..Adil bir yönetim sergilemiyor.
Fenerbahçe'de Emre’ye yoğun tedavi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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