Fenerbahçe'de Emre’ye yoğun tedavi

A Milli Takım'ın Arnavutluk maçında kaburgasına aldığı darbe ile sakatlanan Emre Belözoğlu'nun tedavisine başlandı. Tecrübeli futbolcunun ilk kontrollerinde kaburgasında kırık değil çatlak olduğunun tespit edildiği belirtildi. Bu durumda Emre'nin sahalara dönüşünün daha erken olacağı ifade ediliyor. Kaptan, Denizlispor deplasmanında ise kesin olarak forma giyemeyecek.