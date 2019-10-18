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18 Ekim 2019, Cuma
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'de Emre’ye yoğun tedavi

Fenerbahçe'de Emre’ye yoğun tedavi

A 'ın Arnavutluk maçında kaburgasına aldığı darbe ile sakatlanan 'nun tedavisine başlandı. Tecrübeli futbolcunun ilk kontrollerinde kaburgasında kırık değil çatlak olduğunun tespit edildiği belirtildi.

A 'ın Arnavutluk maçında kaburgasına aldığı darbe ile sakatlanan 'nun tedavisine başlandı. Tecrübeli futbolcunun ilk kontrollerinde kaburgasında kırık değil çatlak olduğunun tespit edildiği belirtildi. Bu durumda Emre'nin sahalara dönüşünün daha erken olacağı ifade ediliyor. Kaptan, Denizlispor deplasmanında ise kesin olarak forma giyemeyecek.

  1. 18.10.2019
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