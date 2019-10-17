Vardar'ın eski sportif direktörü Pancev'den Fenerbahçe maçı itirafı
Makedon ekibi Vardar'ın eski sportif direktörü Darko Pancev, kulübün Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi elediği maçtan sonra hatırı sayılır bir para kazandığını ancak bu paraların kulüp için harcanmadığını söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Vardar'ın eski sportif direktörü Darko Pancev, verdiği röportajda takımda görev aldığı dönemle ilgili ve Fenerbahçe'yi eledikleri Avrupa Ligi mücadelesiyle alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Hırvatistan basınından Vecernji List'e konuşan Pancev, 2017 yılında oynanan ve sarı-lacivertli takımı eledikleri maçla ilgili şunları dile getirdi:
"Vardar'da o dönem ilginç olaylar oldu. Najdoski ve ben takım kalitesini yükseltmek ve Avrupa'da yarışçı bir ekip oluşturmak için gelmiştik. Daha sonra bunu başardık hatta Fenerbahçe'yi eleyerek büyük bir sürprize imza attık. Kulüp gruplara kalınca bir sürü para kazandı. Biz de bu paranın transferler için harcanacağını düşündük. Ancak durumun tam tersi yaşandı. Paralar birden yok oldu. Alınan sonuçlar da günden güne kötüye gitti. Bize en başta verilen söz tutulmadı."
- 17.10.2019
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