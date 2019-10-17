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17 Ekim 2019, Perşembe
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bunu konuşuyor! ...

Almanya bunu konuşuyor! Michael Frey...

'de geçen sezon beklentilerin altında almasıyla birlikte yaz döneminde 2. Lig ekiplerinden Nürnberg'e kiralanan , Almanya'da da tartışılıyor.

Alman basınından Bild, Frey'in Nürnberg formasıyla şu ana kadar yalnızca 1 gol atması hakkında bir değerlendirme yaptı.

Bild'in haberinde, "İsviçreli golcü, saha içinde topla çok buluşmasına ve takım arkadaşlarına her dakika yardımcı olmaya çalışmasına karşın yalnızca 1 gol atabildi" ifadeleri yer aldı.

FREY: "YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

ise performansını "Topu çok iyi koruyorum. Buna takımımızın ihtiyacı olduğunu görebilirsiniz. Her zaman takım arkadaşlarımı iyi kullanmaya ve onlara yardımcı olmaya çalışıyorum" sözleriyle değerlendirdi.

Nürnberg formasıyla Bundesliga 2'de 6 maç oynayan ve 529 dakika sahada kalan Frey, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

  1. 17.10.2019
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