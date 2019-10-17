Almanya bunu konuşuyor! Michael Frey...
Fenerbahçe'de geçen sezon beklentilerin altında almasıyla birlikte yaz döneminde Almanya 2. Lig ekiplerinden Nürnberg'e kiralanan Michael Frey, Almanya'da da tartışılıyor.
Alman basınından Bild, Frey'in Nürnberg formasıyla şu ana kadar yalnızca 1 gol atması hakkında bir değerlendirme yaptı.
Bild'in haberinde, "İsviçreli golcü, saha içinde topla çok buluşmasına ve takım arkadaşlarına her dakika yardımcı olmaya çalışmasına karşın yalnızca 1 gol atabildi" ifadeleri yer aldı.
FREY: "YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUM"
Michael Frey ise performansını "Topu çok iyi koruyorum. Buna takımımızın ihtiyacı olduğunu görebilirsiniz. Her zaman takım arkadaşlarımı iyi kullanmaya ve onlara yardımcı olmaya çalışıyorum" sözleriyle değerlendirdi.
Nürnberg formasıyla Bundesliga 2'de 6 maç oynayan ve 529 dakika sahada kalan Frey, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
- 17.10.2019
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Toplam 1
Yorum
Muratfb Sen işini bilirsin hocam keşke senin bir versiyonunda futbol takımının başına gelse
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Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ KAPTAN MUSLERA KIZINIZ ANALI BABALI BÜYÜSÜN KAPTAN. ÇOCUKLARINLA BİRLİKTE DAHA NİCE SAĞLIKLI YILLAR GEÇİRMENİ TEMENNİ EDİYORUZ
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Toplam 1
Yorum
ENTRİKA DOLU GS. KENDİSİNİ ENGELLEYEN KULÜP BU GS KULÜBÜNDE BİZANS ENTRİKALARI OYNANIRKEN BU GS NASIL ŞAMPİYONLUĞA OYNAR VE ŞAMPİYON OLABİLİR
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