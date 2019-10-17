HaberlerGaleriSuat Serdar'dan tepki çeken asker selamı ve Ozan Kabak açıklaması
Suat Serdar'dan tepki çeken asker selamı ve Ozan Kabak açıklaması
Almanya Bundesliga ekiplerinde Schalke'de forma giyen Suat Serdar, A Milli Futbol Takımımızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynadığı Arnavutluk ve Fransa maçlarında yaptığı asker selamıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Suat Serdar'ın Ozan Kabak ve asker selamı ile ilgili söyledikleri tepki çekti.
17 Ekim 2019 Perşembe 09:25
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynadığı Arnavutluk ve Fransa maçlarında yaptığı asker selamıyla ilgili olarak Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen ve milli takım tercihini Almanya'dan yana kullananan Suat Serdar'dan tartışılacak açıklamalar geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
A Milli Futbol Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynadığı Arnavutluk ve Fransa maçlarında yaptığı asker selamıyla ilgili Schalke04'te forma giyen ve milli takım tercihini Almanya'dan yana kullanan Suat Serdar'dan açıklama geldi.
Alman basınına konuşan Suat Serdar, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile oynadığı maçlarda yaptığı asker selamına karşı olduğunu açıkladı.
Schalke'de forma giyen Serdar, Fransa maçının sonunda asker selamı veren takım arkadaşı Ozan Kabak adına da konuşarak, "Biz savaşa karşıyız, Ozan da öyle. Yaptığı asker selamı hareketi de o amaçla değil, medya abartıyor." dedi. Suat Serdar'ın Ozan adına da konuşması tepki çekti.
Bu sözler üzerine Ozan Kabak'ın ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.
22 yaşındaki futbolcuyla görüştüğünü söyleyen Güneş, "Suat Serdar ve babasıyla görüşmeler yapıldı. Aynı gün 3 maça gittik sırf Suat için. Geleceğini söyledi, babası da söyledi. Evrakları bekledik göndermediler. Bu hafta içerisinde Almanya'ya çağrıldığını duyurduk. Evraklarını verdi mi bilmiyorum." demişti.