Suat Serdar'dan tepki çeken asker selamı ve Ozan Kabak açıklaması - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ekim 2019, Perşembe
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Suat Serdar'dan tepki çeken asker selamı ve Ozan Kabak açıklaması

Almanya Bundesliga ekiplerinde Schalke'de forma giyen Suat Serdar, A Milli Futbol Takımımızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynadığı Arnavutluk ve Fransa maçlarında yaptığı asker selamıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Suat Serdar'ın Ozan Kabak ve asker selamı ile ilgili söyledikleri tepki çekti.
17 Ekim 2019 Perşembe 09:25
Suat Serdar'dan tepki çeken asker selamı ve Ozan Kabak açıklaması

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynadığı Arnavutluk ve Fransa maçlarında yaptığı asker selamıyla ilgili olarak Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen ve milli takım tercihini Almanya'dan yana kullananan Suat Serdar'dan tartışılacak açıklamalar geldi.


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Suat Serdar'dan tepki çeken asker selamı ve Ozan Kabak açıklaması

A Milli Futbol Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynadığı Arnavutluk ve Fransa maçlarında yaptığı asker selamıyla ilgili Schalke 04'te forma giyen ve milli takım tercihini Almanya'dan yana kullanan Suat Serdar'dan açıklama geldi.

Suat Serdar'dan tepki çeken asker selamı ve Ozan Kabak açıklaması

Alman basınına konuşan Suat Serdar, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile oynadığı maçlarda yaptığı asker selamına karşı olduğunu açıkladı.

Suat Serdar'dan tepki çeken asker selamı ve Ozan Kabak açıklaması

Schalke'de forma giyen Serdar, Fransa maçının sonunda asker selamı veren takım arkadaşı Ozan Kabak adına da konuşarak, "Biz savaşa karşıyız, Ozan da öyle. Yaptığı asker selamı hareketi de o amaçla değil, medya abartıyor." dedi. Suat Serdar'ın Ozan adına da konuşması tepki çekti.

Bu sözler üzerine Ozan Kabak'ın ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

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Suat Serdar'dan tepki çeken asker selamı ve Ozan Kabak açıklaması

ŞENOL GÜNEŞ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

22 yaşındaki futbolcuyla görüştüğünü söyleyen Güneş, "Suat Serdar ve babasıyla görüşmeler yapıldı. Aynı gün 3 maça gittik sırf Suat için. Geleceğini söyledi, babası da söyledi. Evrakları bekledik göndermediler. Bu hafta içerisinde Almanya'ya çağrıldığını duyurduk. Evraklarını verdi mi bilmiyorum." demişti.

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