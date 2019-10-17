Suat Serdar'dan tepki çeken asker selamı ve Ozan Kabak açıklaması

Schalke'de forma giyen Serdar, Fransa maçının sonunda asker selamı veren takım arkadaşı Ozan Kabak adına da konuşarak, "Biz savaşa karşıyız, Ozan da öyle. Yaptığı asker selamı hareketi de o amaçla değil, medya abartıyor." dedi. Suat Serdar'ın Ozan adına da konuşması tepki çekti.

Bu sözler üzerine Ozan Kabak'ın ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.