Amatör kümede "tatlı" transfer

Amatör küme takımı Aladağ Gücü, daha önce farklı takımlarda forma giyen 35 yaşındaki Oktay Karakan'ı kadrosuna katmak istedi.

Futbolcuyla görüşen kulüp başkanı Hüseyin Ayanoğlu, takımdaki maddi sıkıntılar nedeniyle Oktay Karakan'a para veremeyeceğini ancak ilçede üretilen "andız pekmezi" karşılığında sözleşme imzalayabileceklerini söyledi.

Karakan, başkan Ayanoğlu'nun 1 yıllık sözleşme karşılığında andız pekmezinden 10 kilogram verme teklifini kabul etti.

Tarafların anlaşmasıyla kulübün tesislerinde Ayanoğlu ile bir araya gelen Oktay Karakan, 10 kilogram pekmezin de getirildiği törende, kendisini 1 yıllığına Aladağ Gücü'ne bağlayan sözleşmeye imza attı.

SÖZLEŞMEDEN HER İKİ TARAF DA MEMNUN

Oktay Karakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lisanslı futbolcu olduğunu, daha önce çeşitli takımlarda forma giydiğini söyledi.

Bu sezon için de Aladağ Gücü'nün kendisini transfer etmek istediğini anlatan amatör futbolcu, 10 kilogram pekmez teklifini kabul ettiğini söyledi.

Oktay Karakan, takımda başarılı olmak istediğini vurgulayarak, "Bu sezon için pekmezimizi aldık. Hedef kupa, şampiyonluk. Hedefimiz Aladağ Gücü'nü bir üst lige çıkarmak." dedi.

"MADDİ İMKANSIZLIKLARDAN PEKMEZ TEKLİF ETTİK"

Kulüp başkanı Hüseyin Ayanoğlu da amatör kümede gelir olmadığını, bu yüzden böyle bir yöntemle Oktay Karakan'ı transfer ettiklerini dile getirdi.

Hem ilçenin tanıtımı hem de her derde deva andız pekmeziyle sporcuların sağlığına katkı vermek açısından bu şekilde bir transfer gerçekleştirdiklerini ifade eden Ayanoğlu, şöyle konuştu:

"Kulübümüz bu sene maddi imkansızlıklar ve sıkıntılardan dolayı, Aladağ'a özgü şifa kaynağı olan andız pekmezi karşılığında futbolcularımıza sözleşme teklif etmiştir. Bu teklifimizi Oktay Karakan kardeşimiz kabul etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Oktay Karakan'ın kazasız, belasız, sakatlıksız sezon geçirmesini temenni ediyoruz."