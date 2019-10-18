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18 Ekim 2019, Cuma
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taktik çalıştı

Fenerbahçe taktik çalıştı

, 'in 8'inci haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 'ndeki idmanda oyuncuların üç grup halinde top kapma, pas ve taktiksel+bireysel çalışmalar yaptıkları açıklandı.

Teknik direktör yönetimindeki antrenmana gribal enfeksiyonu atlatan kaleci Altay Bayındır da katılırken, aynı sıkıntısı süren idmana çıkmadı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına bugün devam edecek.

MEVLÜT HAZIR KITA
Kruse'nin sakatlığı 'in iştahını kabarttı. Geçtiğimiz günlerde, "Forvetler golle nefes alır, benim bu konuda açlığım var. Bir an önce oynayıp, forması ile gollerimi atmak istiyorum" diyen gurbetçi oyuncu, hocasının görev vermesi halinde Denizlispor filelerini havalandırmak için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

TARSUS MAÇI 30 EKIM'DE
ZİRAAT 'nda 4. tur programı belli oldu. Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe maçı 30 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmanın hangi statta oynanacağı ise federasyon tarafından daha sonra açıklanacak.

  1. 18.10.2019
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