Fenerbahçe taktik çalıştı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda oyuncuların üç grup halinde top kapma, pas ve taktiksel+bireysel çalışmalar yaptıkları açıklandı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana gribal enfeksiyonu atlatan kaleci Altay Bayındır da katılırken, aynı sıkıntısı süren Harun Tekin idmana çıkmadı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına bugün devam edecek.
MEVLÜT HAZIR KITA
Kruse'nin sakatlığı Mevlüt Erdinç'in iştahını kabarttı. Geçtiğimiz günlerde, "Forvetler golle nefes alır, benim bu konuda açlığım var. Bir an önce oynayıp, Fenerbahçe forması ile gollerimi atmak istiyorum" diyen gurbetçi oyuncu, hocasının görev vermesi halinde Denizlispor filelerini havalandırmak için elinden geleni yapacağını dile getirdi.
TARSUS MAÇI 30 EKIM'DE
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 4. tur programı belli oldu. Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe maçı 30 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmanın hangi statta oynanacağı ise federasyon tarafından daha sonra açıklanacak.
- 18.10.2019
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Eksikler can sıkıyor
Toplam 1
Yorum
eray artık douglas rebocco dönemi başlamalı sürekli oynasalar kendilerini bulacaklar yedek oyuncularda kaliteli eksiklerden daha iyi oynarlar
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Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret! Neler konuşuldu?
Toplam 1
Yorum
1903 Degistir su sistemini beni hasta etme demek için gitmiştir :)))
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Palabıyık’a büyük tepki
Toplam 1
Yorum
Hakan58 Bir Sivasspor taraftarı olarak bizlerde Ali Palabıyık'ın maçımızı yönetmesini istemiyoruz..Adil bir yönetim sergilemiyor.
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