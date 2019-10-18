Fenerbahçe taktik çalıştı

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana gribal enfeksiyonu atlatan kaleci Altay Bayındır da katılırken, aynı sıkıntısı süren Harun Tekin idmana çıkmadı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına bugün devam edecek.



MEVLÜT HAZIR KITA

Kruse'nin sakatlığı Mevlüt Erdinç'in iştahını kabarttı. Geçtiğimiz günlerde, "Forvetler golle nefes alır, benim bu konuda açlığım var. Bir an önce oynayıp, Fenerbahçe forması ile gollerimi atmak istiyorum" diyen gurbetçi oyuncu, hocasının görev vermesi halinde Denizlispor filelerini havalandırmak için elinden geleni yapacağını dile getirdi.



TARSUS MAÇI 30 EKIM'DE

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 4. tur programı belli oldu. Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe maçı 30 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmanın hangi statta oynanacağı ise federasyon tarafından daha sonra açıklanacak.