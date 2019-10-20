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20 Ekim 2019, Pazar
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Başkanı : "Yazıklar olsun!"

Denizlispor Başkanı Ali Çetin: "Yazıklar olsun!"

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında 'ye 2-1 mağlup olan 'da başkan , maç sonunda açıklamalarda bulundu. ile arasında geçen bir pozisyonda hakemin vermemesini eleştiren Çetin, "Anadolu takımları bu kararlarını hak etmiyor. Yazıklar olsun" dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel , sahasında 'yi konuk etti.

Karşılaşmayı sarı-lacivertliler Tolga Ciğerci ve Vedat Muriç'in golleriyle 2-1 kazanırken, ev sahibi ekibin golü Estupinan'dan geldi.

Maçın son dakikalarına doğru karşılaşma 2-1 devam ederken 'nun ceza sahası içerisinde topsuz alanda 'ya yaptığı müdahaleye hakemin vermemesi ise eleştirilere neden oldu.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Denizlispor Başkanı , "Mustafa Yumlu'ya yapılan hareket kesinlikle penaltıydı. Anadolu takımları bu kararlarını hak etmiyor. Yazıklar olsun, başka bir şey söylemeyeceğim." dedi.

Maçı Denizlispor'un hakketini belirten Çetin, "Denizlispor oynadı, Fenerbahçe kazandı. Bu kadar söylüyorum." ifadelerini kullandı.

  1. 20.10.2019
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