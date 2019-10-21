Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Denizlispor'a konuk oldu. Karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertli ekip, iki haftalık kötü gidişe de dur dedi. Karşılaşmaya sürpriz bir şekilde Serdar Aziz ile başlayan Ersun Yanal, beklentisinin karşılığını da fazlasıyla aldı. İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor performansı ve oyuncuların detaylı analizleri...
(fotomac.com.tr / Analiz Haber)
21 Ekim 2019 Pazartesi 10:38
Güncelleme: 21.10.2019 10:46
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Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.
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Emre Belözoğlu'nun asistinde rakip fileleri havalandıran Vedat Muriqi, yine skora yaptığı katkıyla sarı lacivertlilerin en büyük kozu oldu.
İşte Denizlispor - Fenerbahçe maçının öne çıkan notları ve oyuncuların isim isim performans analizi;
Mart 2005'ten bu yana Denizlispor'a Süper Lig'de yenilmeyen Fenerbahçe (8G 3B), son yedi karşılaşmada rakibine puan vermedi.
Süper Lig tarihinde Denizlispor'a en fazla gol atan takım olan Fenerbahçe (89), aynı zamanda Horozlar'ı en fazla mağlup eden iki takımdan biri (26G; Beşiktaş ile birlikte).