Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Denizlispor'a konuk oldu. Karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertli ekip, iki haftalık kötü gidişe de dur dedi. Karşılaşmaya sürpriz bir şekilde Serdar Aziz ile başlayan Ersun Yanal, beklentisinin karşılığını da fazlasıyla aldı. İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor performansı ve oyuncuların detaylı analizleri...

(fotomac.com.tr / Analiz Haber)