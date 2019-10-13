Mesut Özil İlk aşkına gidiyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Ekim 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Mesut Özil İlk aşkına gidiyor

İlk aşkına gidiyor

Mesut Özil İlk aşkına gidiyor

İngiliz basını, haberlerine devam ediyor. 'in gözden çıkardığı tecrübeli orta sahanın, devre arasında 'ye gitme ihtimalinin giderek arttığı belirtiliyor.

Sarı-lacivertli kulüp adına görüşmeleri sportif direktör Damien Comolli'nin yürüttüğü iddia edildi. 'nin Mesut'un çocukluk kulübü olduğunu hatırlatan gazeteler, ailesinin de 'ye gitmesi için baskı yaptığını dile getiriyor.

OYNATIRSA SATAMAYABİLİR!
Mesut için farklı yorumlar da var... Bazı yorumcular, Emery'nin Özil'e daha çok şans vererek ManU ile Tottenham'ın içinde bulunduğu krizi avantaja çevirmesi gerektiğini savundu. Ancak Mesut'un göstereceği kötü bir performans sonrası transferinin tümden yatabileceği de belirtildi.

  1. 13.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mesut Özil İlk aşkına gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN