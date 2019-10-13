Mesut Özil İlk aşkına gidiyor
İngiliz basını, Mesut Özil haberlerine devam ediyor. Arsenal'in gözden çıkardığı tecrübeli orta sahanın, devre arasında Fenerbahçe'ye gitme ihtimalinin giderek arttığı belirtiliyor.
Sarı-lacivertli kulüp adına görüşmeleri sportif direktör Damien Comolli'nin yürüttüğü iddia edildi. Fenerbahçe'nin Mesut'un çocukluk kulübü olduğunu hatırlatan gazeteler, ailesinin de Türkiye'ye gitmesi için baskı yaptığını dile getiriyor.
OYNATIRSA SATAMAYABİLİR!
Mesut için farklı yorumlar da var... Bazı yorumcular, Emery'nin Özil'e daha çok şans vererek ManU ile Tottenham'ın içinde bulunduğu krizi avantaja çevirmesi gerektiğini savundu. Ancak Mesut'un göstereceği kötü bir performans sonrası transferinin tümden yatabileceği de belirtildi.
- 13.10.2019
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Mesut Özil İlk aşkına gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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