Mesut Özil İlk aşkına gidiyor

Sarı-lacivertli kulüp adına görüşmeleri sportif direktör Damien Comolli'nin yürüttüğü iddia edildi. Fenerbahçe'nin Mesut'un çocukluk kulübü olduğunu hatırlatan gazeteler, ailesinin de Türkiye'ye gitmesi için baskı yaptığını dile getiriyor.



OYNATIRSA SATAMAYABİLİR!

Mesut için farklı yorumlar da var... Bazı yorumcular, Emery'nin Özil'e daha çok şans vererek ManU ile Tottenham'ın içinde bulunduğu krizi avantaja çevirmesi gerektiğini savundu. Ancak Mesut'un göstereceği kötü bir performans sonrası transferinin tümden yatabileceği de belirtildi.