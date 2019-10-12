Fenerbahçe'de 5 sakat birden! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Ekim 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de 5 sakat birden!

Fenerbahçe'de 5 sakat birden!

Süper Lig'de 7. haftanın son düdüğü çalınırken milli ara nedeniyle verilen 1 haftalık süre başladı. Son olarak Antalspor ile karşılaşan Sarı-Lacivertliler 1-0 yenilerek şok bir mağlubiyet yaşamıştı. İlk 7 haftayı beklentilerin altında kalarak 5. sırada tamamlayan Fenerbahçe 8. hafta mücadelesinde Denizlispor'a konuk olacak. Mücadele öncesi yaşanan sakatlıklar teknik adam Ersun Yanal'ı düşündüyor. İşte detaylar...

12 Ekim 2019 Cumartesi 19:12 Güncelleme: 12.10.2019 19:12
Fenerbahçe'de 5 sakat birden!

Süper Lig'de 7. haftanın ardından milli araya girildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de 5 sakat birden!

İlk 7 hafta sonunda beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, 11 puanla kendine 5. sırada yer buldu.

Fenerbahçe'de 5 sakat birden!

8. hafta mücadelesinde Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor'a konuk olacak Sarı-Lacivertliler'de yaşanan sakatlıklar tecrübeli teknik adam Ersun Yanal'ı düşündürüyor.

Fenerbahçe'de 5 sakat birden!

20 Ekim'de oynanacak maç öncesi Ersun Yanal, Emre Belözoğlu'nu da sakatlığa kurban verdi.

Fenerbahçe'de 5 sakat birden!

Emre Belözoğlu, Nabil Dirar, Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Garry Rodrigues sakatlığında son durum...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN