Fenerbahçe'de 5 sakat birden!

Süper Lig'de 7. haftanın son düdüğü çalınırken milli ara nedeniyle verilen 1 haftalık süre başladı. Son olarak Antalspor ile karşılaşan Sarı-Lacivertliler 1-0 yenilerek şok bir mağlubiyet yaşamıştı. İlk 7 haftayı beklentilerin altında kalarak 5. sırada tamamlayan Fenerbahçe 8. hafta mücadelesinde Denizlispor'a konuk olacak. Mücadele öncesi yaşanan sakatlıklar teknik adam Ersun Yanal'ı düşündüyor. İşte detaylar...