Fenerbahçe'de 5 sakat birden!

Süper Lig'de 7. haftanın son düdüğü çalınırken milli ara nedeniyle verilen 1 haftalık süre başladı. Son olarak Antalspor ile karşılaşan Sarı-Lacivertliler 1-0 yenilerek şok bir mağlubiyet yaşamıştı. İlk 7 haftayı beklentilerin altında kalarak 5. sırada tamamlayan Fenerbahçe 8. hafta mücadelesinde Denizlispor'a konuk olacak. Mücadele öncesi yaşanan sakatlıklar teknik adam Ersun Yanal'ı düşündüyor. İşte detaylar...
12 Ekim 2019 Cumartesi 19:12
Güncelleme: 12.10.2019 19:12
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Süper Lig'de 7. haftanın ardından milli araya girildi.
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İlk 7 hafta sonunda beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, 11 puanla kendine 5. sırada yer buldu.
8. hafta mücadelesinde Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor'a konuk olacak Sarı-Lacivertliler'de yaşanan sakatlıklar tecrübeli teknik adam Ersun Yanal'ı düşündürüyor.
20 Ekim'de oynanacak maç öncesi Ersun Yanal, Emre Belözoğlu'nu da sakatlığa kurban verdi.
Emre Belözoğlu, Nabil Dirar, Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Garry Rodrigues sakatlığında son durum...