Fenerbahçe'de kaleci Altay farkı önledi
Galatasaray derbisinde kritik kurtarışlar yapan Altay Bayındır dün de müthiş işlere imza attı. 55'te Aatıf'ın çaprazdan şutunu kornere çelen genç file bekçisi, 58'de Hakan'ın karşı karşıya pozisyonda şutunda topu kornere tokatladı. 59'da önce Aatıf'ın ardından Mukairu'nun şutlarını harika reflekslerle çıkarıp farkın açılmasını önledi.
Galatasaray derbisinde kritik kurtarışlar yapan Altay Bayındır dün de müthiş işlere imza attı. 55'te Aatıf'ın çaprazdan şutunu kornere çelen genç file bekçisi, 58'de Hakan'ın karşı karşıya pozisyonda şutunda topu kornere tokatladı. 59'da önce Aatıf'ın ardından Mukairu'nun şutlarını harika reflekslerle çıkarıp farkın açılmasını önledi. Ancak Altay'ın yaptığı kurtarışlar Fenerbahçe'nin puan almasına yetmedi.
VEDAT GOLÜ ENGELLEDİ
Fenerbahçe'nin gol ümidi Vedat Muriç en etkisiz maçlarından birini oynadı. Kosovalı forvet, gol atmak bir yana 68'de Zajc'ın altıpastan kaleye gönderdiği topa stoper gibi duvar olup beraberlik şansını engelledi. Sonradan giren Mevlüt de pozisyon bulamadı.
KRUSE MARŞI SEVDİ
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse, Antalyaspor maçı öncesindeki seremonide yine İstiklal Marşı'nı okudu. Tecrübeli yıldız, Türk futbolcularla birlikte İstiklal Marşı'na eşlik etti. Kruse maçta ise vasattı.
- 5.10.2019
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Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal avcını gitmesi için bütün futbolcuların gitmesi ve bütün hedeflerden uzaklaşmamız lazım sanıorım
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Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal Beşiktaş taraftarı gerçekleri görüyor, reçeteyide yazıyor, ama nedense avcı ve orman bunu görmek istemiyor
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Daniel Sturridge Abdülkadir Parmak'a golden önce ne dedi? İşte yanıtı
Toplam 1
Yorum
Sangarius Stuuridge müthiş futbol oynadı.Şut atmadı,kaleyi bulmadı gibi safsataları kendinize saklayın.Zeki uzundurukan bey daniel düşmanı,sizde mi?..
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