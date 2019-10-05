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Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal: Bunun sorumlusu benim
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Ülker Stadı'nda Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler sahadan 1-0 mağlup ayrılarak Kadıköy'de 15 maç aradan sonra 3 puan kaybetti. Maçtan sonra Antalyaspor'da sevinç, Fenerbahçe'de üzüntü vardı. Zorlu deplasmandan 3 puanla dönen Antalyaspor cephesi galibiyeti değerlendirirken Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal sorumluluğu üzerine aldı. İşte Fenerbahçe ve Antalyaspor cephesinin maç sonu açıklamaları...
5 Ekim 2019 Cumartesi 00:04
Güncelleme: 05.10.2019 00:14
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Isla: Son paslarda iyi olmadıklarını kaydeden Isla, "Yorgundan ziyade üzgünüm. Çok fazla şekilde ileri gittik, ataklar yaptık ama ortalarda ve sonuç çıkarmada üretken değildik.
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Üzüldük tabii ki de. Bir şekilde bitirebilirdik ama bunu gerçekleştiremedik" dedi.
Yaptığı ortalarda başarılı olamadığını söyleyen deneyimli oyuncu, "Fiziksel olarak sıkıntım yok, iyiyim. Sadece çok üzgünüm. Kİşisel olarak şunu söyleyeceğim, daha iyi sonuçlandırabilirdim, daha iyi ortalar yapabilirdim" ifadelerini kullandı.
DiegoAngelo: Takımının karşılaşmadan daha farklı bir skorla ayrılabileceğini söyleyen Diego, "Ben çok mutluyum, takım çok mutlu. Bir hedefimiz var. Bu hafta hocamız her şeyi bize söyledi.
Fenerbahçe'yle oynadık ve mükemmel bir maç oldu. Defans yaptık biraz ama mükemmel oynadık. Maçta skor daha iyi olabilirdi, 2'yi, 3'ü bulabilirdik.