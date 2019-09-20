İtalya'da gündem Elmas
Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, en çok konuşulanlar arasına girdi. Sky Sport yorumcusu Caressa, "Napoli'de onu şimdiden 'elmas' olarak çağırıyorlar. Büyük gelecek vadediyor" dedi. Galatasaray'ın eski hocası Prandelli ise, "Eljif Elmas beni gerçekten çok etkiliyor. diye konuştu. Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, en çok konuşulanlar arasına girdi. Sky Sport yorumcusu Caressa, "Napoli'de onu şimdiden 'elmas' olarak çağırıyorlar. Büyük gelecek vadediyor" dedi. Galatasaray'ın eski hocası Prandelli ise, "Eljif Elmas beni gerçekten çok etkiliyor. diye konuştu.
Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, en çok konuşulanlar arasına girdi. Sky Sport yorumcusu Caressa, "Napoli'de onu şimdiden 'elmas' olarak çağırıyorlar. Büyük gelecek vadediyor" dedi. Galatasaray'ın eski hocası Prandelli ise, "Eljif Elmas beni gerçekten çok etkiliyor. diye konuştu.
- 20.9.2019
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Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi!
Toplam 1
Yorum
fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
OF 61 TS
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
İtalya'da gündem Elmas haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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