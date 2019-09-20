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20 Eylül 2019, Cuma
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'da gündem Elmas

İtalya'da gündem Elmas

'den 'ye olan , en çok konuşulanlar arasına girdi. yorumcusu Caressa, "Napoli'de onu şimdiden 'elmas' olarak çağırıyorlar. Büyük gelecek vadediyor" dedi. 'ın eski hocası Prandelli ise, "Eljif Elmas beni gerçekten çok etkiliyor. diye konuştu. Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, en çok konuşulanlar arasına girdi. Sky Sport yorumcusu Caressa, "Napoli'de onu şimdiden 'elmas' olarak çağırıyorlar. Büyük gelecek vadediyor" dedi. Galatasaray'ın eski hocası Prandelli ise, "Eljif Elmas beni gerçekten çok etkiliyor. diye konuştu.

'den 'ye olan , en çok konuşulanlar arasına girdi. yorumcusu Caressa, "Napoli'de onu şimdiden 'elmas' olarak çağırıyorlar. Büyük gelecek vadediyor" dedi. 'ın eski hocası Prandelli ise, "Eljif Elmas beni gerçekten çok etkiliyor. diye konuştu.

  1. 20.9.2019
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