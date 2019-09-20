İtalya'da gündem Elmas

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, en çok konuşulanlar arasına girdi. Sky Sport yorumcusu Caressa, "Napoli'de onu şimdiden 'elmas' olarak çağırıyorlar. Büyük gelecek vadediyor" dedi. Galatasaray'ın eski hocası Prandelli ise, "Eljif Elmas beni gerçekten çok etkiliyor. diye konuştu.