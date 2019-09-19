Akhisarspor'un gençlerini Fenerbahçe kaptı
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon TFF 1'inci Lig'e düşen Akhisarspor'dan ismi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler Akhisarspor'un 15 yaşındaki yıldız adayı Doğukan Tarlaek, 14 yaşındaki Atalay Barut ve 13 yaşındaki Orhan Ertaş'ı transfer etti.
TFF 1'inci Lig'den geçen sezon düştüğü Süper Lig'e dönmeye çalışan Akhisarspor'un 3 altyapı oyuncusu Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Fenerbahçe Altyapı Oyuncu İzleme Birimi, halen devam eden amatör aktarma transfer tescil dönemi kapsamında Akhisarspor'un 15 yaşındaki yıldız adayı Doğukan Tarlaek, 14 yaşındaki Atalay Barut ve 13 yaşındaki Orhan Ertaş'ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertliler, Akhisarlı 3 gencin haricinde Turgutluspor'dan 15 yaşındaki Burak Özduman ve Altınordu'dan aynı yaştaki Utku Büyükköse'yi de aldı. Akhisarspor'da geçen sezon içinde kadrodan elenip yaz döneminde sözleşmesi feshedilen Josue, İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'ya transfer oldu.
Akigo'nun 1'inci Lig'de pazar günü Hatayspor'u ağırlayacağı zirve yarışındaki kritik maçın biletleri kale arkası ve misafir 10, maraton 15, kapalı 30, VIP tribün 40 TL'den satışa çıktı.
- 19.09.2019
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Toplam 1
Yorum
Bülent Yürü be Rıza!
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Fenerbahçe TFF'ye itiraz başvurusunu yaptı
Toplam 2
Yorum
Ercisli Ne gerek var diyorum bir fenerli olarak çok küçük düşürücü bir olay
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Sezonu kapatmadım!
Toplam 1
Yorum
arif Allah şifa versin tez zamanda kardeşim, seni seviyoruz..
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