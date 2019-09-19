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19 Eylül 2019, Perşembe
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Akhisarspor'un gençlerini kaptı

Akhisarspor'un gençlerini Fenerbahçe kaptı

, geçtiğimiz sezon 1'inci Lig'e düşen Akhisarspor'dan ismi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler Akhisarspor'un 15 yaşındaki yıldız adayı , 14 yaşındaki ve 13 yaşındaki etti.

1'inci Lig'den geçen sezon düştüğü 'e dönmeye çalışan Akhisarspor'un 3 altyapı oyuncusu 'ye oldu.

Fenerbahçe Altyapı Oyuncu İzleme Birimi, halen devam eden amatör aktarma transfer tescil dönemi kapsamında Akhisarspor'un 15 yaşındaki yıldız adayı , 14 yaşındaki ve 13 yaşındaki 'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler, Akhisarlı 3 gencin haricinde Turgutluspor'dan 15 yaşındaki Burak Özduman ve Altınordu'dan aynı yaştaki Utku Büyükköse'yi de aldı. Akhisarspor'da geçen sezon içinde kadrodan elenip yaz döneminde sözleşmesi feshedilen Josue, ekibi Hapoel Beer Sheva'ya transfer oldu.

Akigo'nun 1'inci Lig'de pazar günü Hatayspor'u ağırlayacağı zirve yarışındaki kritik maçın biletleri kale arkası ve misafir 10, maraton 15, kapalı 30, VIP tribün 40 TL'den satışa çıktı.

  1. 19.09.2019
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