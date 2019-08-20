9 yeni ismin 6’sı ilk 11’de
Ülker ?Stadı'nda oynanan Gazişehir Gaziantep karşılaşmasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, transfer edilen 9 isimden 6'sına ilk 11'de şans verdi.
TOLGA CİĞERCİ KADROYA GİRDİ
Savunma dörtlüsünü Isla, Zanka, Jailson ve Dirar'dan kuran teknik direktör Yanal, bu isimlerin önünde Emre ve Ozan'ı oynatırken, kanatlarda Moses ile Rodrigues görev yaptı. Santrfor arkasında Kruse, ileri uçta Muriç forma giydi. Bu arada Fenerbahçeli oyuncu Tolga Ciğerci, sarı-lacivertli takımla ilk defa resmi bir maçta kadroya girdi. Geride kalan sezonun başında transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle hiçbir resmi maçta kadroda yer almayan Tolga, sezonun ilk haftasında yedekler arasında oturdu.
- 20.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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