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20 Ağustos 2019, Salı
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9 yeni ismin 6’sı ilk 11’de

9 yeni ismin 6’sı ilk 11’de

Ülker ?Stadı'nda oynanan karşılaşmasında Fenerbahçe , edilen 9 isimden 6'sına ilk 11'de şans verdi.

Ülker ?Stadı'nda oynanan karşılaşmasında F.Bahçe , edilen 9 isimden 6'sına ilk 11'de şans verdi. Yeni transferler Altay Bayındır, Zanka, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues, Max Kruse ve Vedat Muriç, ilk 11'de sahaya çıktı. Geride kalan sezonun ikinci yarısında 'da kiralık olarak geçiren da ilk 11'de yer aldı. Yeni transferlerden Allahyar Sayyadmanesh, Deniz Türüç ve Murat Sağlam ise yedek kulübesinde şans bekledi.

TOLGA CİĞERCİ KADROYA GİRDİ
Savunma dörtlüsünü Isla, Zanka, Jailson ve Dirar'dan kuran teknik direktör Yanal, bu isimlerin önünde Emre ve Ozan'ı oynatırken, kanatlarda Moses ile Rodrigues görev yaptı. Santrfor arkasında Kruse, ileri uçta Muriç forma giydi. Bu arada Fenerbahçeli oyuncu , sarı-lacivertli takımla ilk defa resmi bir maçta kadroya girdi. Geride kalan sezonun başında transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle hiçbir resmi maçta kadroda yer almayan Tolga, sezonun ilk haftasında yedekler arasında oturdu.
  1. 20.8.2019
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