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15 Ağustos 2019, Perşembe
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'ye Rojo iddiası!

Fenerbahçe'ye Rojo iddiası!

Zanka'nın yanına ikinci bir stoper daha arayan , rotayı 'ya kırdı... İngiliz basınından Miror, 'in Maguier'i almasının ardından gözden düşen 29 yaşındaki savunmacı için sarı-lacivertli takımın kiralama teklifi yaptığını yazdı.

Zanka'nın yanına ikinci bir stoper daha arayan , rotayı 'ya kırdı... İngiliz basınından Miror, 'in Maguier'i almasının ardından gözden düşen 29 yaşındaki savunmacı için sarı-lacivertli takımın kiralama teklifi yaptığını yazdı. Arjantinli oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen ManU'nun teklife onay verebileceği ifade edildi. Rojo'nun ismi daha önce de Fenerbahçe ile anılmıştı. Marcos, geçen sezon sadece 6 karşılaşmada forma giymişti.

  1. 15.8.2019
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