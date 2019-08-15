Fenerbahçe'ye Rojo iddiası!
Zanka'nın yanına ikinci bir stoper daha arayan Fenerbahçe, rotayı Marcos Rojo'ya kırdı... İngiliz basınından Miror, Manchester United'in Maguier'i almasının ardından gözden düşen 29 yaşındaki savunmacı için sarı-lacivertli takımın kiralama teklifi yaptığını yazdı.
Zanka'nın yanına ikinci bir stoper daha arayan Fenerbahçe, rotayı Marcos Rojo'ya kırdı... İngiliz basınından Miror, Manchester United'in Maguier'i almasının ardından gözden düşen 29 yaşındaki savunmacı için sarı-lacivertli takımın kiralama teklifi yaptığını yazdı. Arjantinli oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen ManU'nun teklife onay verebileceği ifade edildi. Rojo'nun ismi daha önce de Fenerbahçe ile anılmıştı. Marcos, geçen sezon sadece 6 karşılaşmada forma giymişti.
- 15.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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