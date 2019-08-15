Fenerbahçe'ye Rojo iddiası!

Zanka'nın yanına ikinci bir stoper daha arayan Fenerbahçe, rotayı Marcos Rojo'ya kırdı... İngiliz basınından Miror, Manchester United'in Maguier'i almasının ardından gözden düşen 29 yaşındaki savunmacı için sarı-lacivertli takımın kiralama teklifi yaptığını yazdı. Arjantinli oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen ManU'nun teklife onay verebileceği ifade edildi. Rojo'nun ismi daha önce de Fenerbahçe ile anılmıştı. Marcos, geçen sezon sadece 6 karşılaşmada forma giymişti.