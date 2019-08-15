Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer Sevilla'da kalıyor

Stopere Simon Kjaer de listedeydi. Ancak Danimarkalı yıldızdan kötü haber geldi. 30 yaşındaki oyuncunun menajeri Mikkel Beck, Jyllands-Posten'e yaptığı açıklamada, "Simon'un F.Bahçe'ye transfer olacağı yönünde pek çok haber yazıldı. Ancak kendisi, Sevilla'nın oyuncusu ve orada kalacak. Şu anda takımla yeni sezona hazırlanıyor. Söylenecek başka şey yok." şeklinde konuştu.