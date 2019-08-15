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15 Ağustos 2019, Perşembe
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'nin gündemindeki Kjaer Sevilla'da kalıyor

Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer Sevilla'da kalıyor

de listedeydi. Ancak Danimarkalı yıldızdan kötü haber geldi. 30 yaşındaki oyuncunun menajeri , Jyllands-Posten'e yaptığı açıklamada, "Simon'un F.Bahçe'ye olacağı yönünde pek çok haber yazıldı. Ancak kendisi, Sevilla'nın oyuncusu ve orada kalacak. Şu anda takımla hazırlanıyor. Söylenecek başka şey yok." şeklinde konuştu.

Stopere Simon Kjaer de listedeydi. Ancak Danimarkalı yıldızdan kötü haber geldi. 30 yaşındaki oyuncunun menajeri , Jyllands-Posten'e yaptığı açıklamada, "Simon'un F.Bahçe'ye olacağı yönünde pek çok haber yazıldı. Ancak kendisi, Sevilla'nın oyuncusu ve orada kalacak. Şu anda takımla hazırlanıyor. Söylenecek başka şey yok." şeklinde konuştu.

  1. 15.8.2019
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