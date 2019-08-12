Gustavo Fenerbahçe için açık kapı bıraktı
Brezilyalı ön libero, transferyle ilgili gelen soruya, “Marsilya’da mutluyum. Ancak tek karar mercii ben değilim. Futbolda her şey olabilir” yanıtını verdi.
Ersun Yanal'ın ön libero için ilk tercihi olan Luiz Gustavo, Fenerbahçe için kapıyı açık bıraktı... Olympique Marsilya'nın Reims'e sahasında 2-0 mağlup olduğu lig maçının ardından transferiyle ilgili soruları yanıtlayan 32 yaşındaki yıldız, "Her transfer döneminde hakkınızda birtakım dedikodular çıkar. Benim için şu anda en önemli şey, Marsilya'da olmak. Takımım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.
- 12.8.2019
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Diagne soru işareti
Toplam 1
Yorum
ÇIK OYNA KAL GS DA ÇIK OYNA KABUL ETTİR KENDİNİ KAL GS DA. SAĞA SOLA LAF YETİŞTİRME. SEN GENÇ VE GOLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. GÖREVİNİ YAPARSAN ALKIŞ ALACAKSIN.
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Fiorentina 4-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 1
Yorum
galatasaraylı Allahını seversen terim göbege ömeri koy SeLçUk u koyma yalvarıyoruz yeter artık geri vites selçuku takımda değil ama alaçaksan yanına al
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Berke’den süper start
Toplam 1
Yorum
acilar icinde fbli Seni ismini bile vermekten aci cektigim takimdan yollayanlar utansinlar gittin kal orlarda ve adam ol donsen yine seni yedek klubesinde
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