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10 Ağustos 2019, Cumartesi
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'de Ben hala seçenek

Fenerbahçe'de Ben Arfa hala seçenek

Hatem? Ben gündemden düşse de iddialar sürüyor. Sampnews24 sitesi, Sampdoria'nın Faslı yıldıza yıllık 2 milyon euro'dan iki yıllık sözleşme teklif ettiğini belirtirken, 32 yaşındaki on numara için ve Atalanta'nın da hala bir seçenek olduğu bildirildi. Arfa'nın bonservisi elinde bulunuyor.

Hatem? Ben gündemden düşse de iddialar sürüyor. Sampnews24 sitesi, Sampdoria'nın Faslı yıldıza yıllık 2 milyon euro'dan iki yıllık sözleşme teklif ettiğini belirtirken, 32 yaşındaki on numara için ve Atalanta'nın da hala bir seçenek olduğu bildirildi. Arfa'nın bonservisi elinde bulunuyor.

  1. 10.8.2019
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