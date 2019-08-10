Fenerbahçe'de Ben Arfa hala seçenek

Hatem? Ben Arfa gündemden düşse de iddialar sürüyor. Sampnews24 sitesi, Sampdoria'nın Faslı yıldıza yıllık 2 milyon euro'dan iki yıllık sözleşme teklif ettiğini belirtirken, 32 yaşındaki on numara için Fenerbahçe ve Atalanta'nın da hala bir seçenek olduğu bildirildi. Arfa'nın bonservisi elinde bulunuyor.