Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Norwich'e gitmeye karar verdi | Son dakika haberleri
İyi bir ön libero arayışlarına devam eden Fenerbahçe Luiz Gustavo, Morgan Schneiderlin, İbrahim Amadou gibi yıldızlarla ilgilenirken, sarı lacivertlilere Amadou’dan kötü haber geldi. Sevilla'dan kiralanmak istenilen İbrahim Amadou Norwich'e gidiyor.
Sevilla'da orta sahada Banega, Gudelj, Fernando, Jordan Joan gibi seçenekleri bulunan Lopetegui'nin Amadou'yu gözden çıkardığı belirtilirken, Kamerunlu futbolcunun Damien Comolli ve Monchi arasındaki çekişmeden dolayı İngiltere'ye gitmeyi kafasına koyduğu vurgulandı. 1 yıllık kiralık, 9 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla transfer edilmeye çalışılan 26 yaşındaki oyuncunun Premier Lig ekiplerinden Norwich City'le masaya oturduğu ifade edilirken, tecrübeli teknik adam Daniel Farke'nin Amadou'yu çok istediği bildirildi.
Norwich'in 10 milyon Euro opsiyonuyla kiralayacağı İbrahim Amadou'nun takımda Tom Trybull ve Alexander Tettey ile rekabet edeceği belirtilirken, Stuart Webber'in transferde şu ana kadar sadece Sam Bayram – Josip Drmic'in işini bitirmesi taraftarları endişeye sevk etti.
- 06.08.2019
- Güncelleme: 06.08.2019 13:14
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Toplam 1
Yorum
Cascan Sert karakterli bir oyuncu değil inşallah uyum sağlar. Avcı taktiğinde ısrar ederse,büyük hüsran yaşayacağız.Oyuncu yapısı uyumsuz.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
Cascan Bu kadar sakatlık aşırı yüklenmeden mi ?Sağlık ekibi ile teknik heyet uyumlu çalışmıyor anlaşılan.Biran önce yeni transferler bitirilmeli.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
cascan BJK Avcının sistemine uyumlu oyunculardan kurulu değil.Böyle giderse ligede hazırlık dönemi gibi başlayacağız.İki sistemi karıştırmalılar.
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Norwich'e gitmeye karar verdi | Son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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