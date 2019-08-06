Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Norwich'e gitmeye karar verdi | Son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Ağustos 2019, Salı
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'ye transferde kötü haber! Norwich'e gitmeye karar verdi | Son dakika haberleri

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Norwich'e gitmeye karar verdi | Son dakika haberleri

İyi bir ön libero arayışlarına devam eden Luiz Gustavo, Morgan Schneiderlin, İbrahim Amadou gibi yıldızlarla ilgilenirken, sarı lacivertlilere Amadou’dan kötü haber geldi. Sevilla'dan kiralanmak istenilen İbrahim Amadou Norwich'e gidiyor.

Sevilla'da orta sahada Banega, Gudelj, Fernando, Jordan Joan gibi seçenekleri bulunan Lopetegui'nin Amadou'yu gözden çıkardığı belirtilirken, Kamerunlu futbolcunun Damien Comolli ve Monchi arasındaki çekişmeden dolayı İngiltere'ye gitmeyi kafasına koyduğu vurgulandı. 1 yıllık kiralık, 9 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla edilmeye çalışılan 26 yaşındaki oyuncunun ekiplerinden 'le masaya oturduğu ifade edilirken, tecrübeli teknik adam Daniel Farke'nin Amadou'yu çok istediği bildirildi.

Norwich'in 10 milyon Euro opsiyonuyla kiralayacağı İbrahim Amadou'nun takımda Tom Trybull ve Alexander Tettey ile rekabet edeceği belirtilirken, Stuart Webber'in transferde şu ana kadar sadece Sam Bayram – Josip Drmic'in işini bitirmesi taraftarları endişeye sevk etti.

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  1. 06.08.2019
  2. Güncelleme: 06.08.2019 13:14
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