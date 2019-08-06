Galatasaray'da Fenerbahçe krizi! Aslan'ın gözdesine Kanarya'dan teklif... Son dakika transfer haberleri

Özellikle son dönemde iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe sık sık transferde karşı karşıya geliyor. Bu transfer savaşlarından en dikkat çekeni ise Vedat Muriç'ti. Bunun yanı sıra iki takım birbirinden de oyuncu alıyor ya da ayrılanlarla sözleşme yapıyor... Transferin iki hızlı takımı kadrolarını şampiyonluk için kurmaya devam ederken Aslan'ın gözdesine Kanarya da talip oldu ve Cimbom'da transfer krizi yeniden peyda oldu. İşte o isim ve son dakika transfer ayrıntıları...