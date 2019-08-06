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Galatasaray'da Fenerbahçe krizi! Aslan'ın gözdesine Kanarya'dan teklif... Son dakika transfer haberleri
Özellikle son dönemde iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe sık sık transferde karşı karşıya geliyor. Bu transfer savaşlarından en dikkat çekeni ise Vedat Muriç'ti. Bunun yanı sıra iki takım birbirinden de oyuncu alıyor ya da ayrılanlarla sözleşme yapıyor... Transferin iki hızlı takımı kadrolarını şampiyonluk için kurmaya devam ederken Aslan'ın gözdesine Kanarya da talip oldu ve Cimbom'da transfer krizi yeniden peyda oldu. İşte o isim ve son dakika transfer ayrıntıları...
6 Ağustos 2019 Salı 10:57
Güncelleme: 06.08.2019 11:09
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Aslan, işi sıkı tutayım derken görüşmeler yapıldığı esnada Kanarya gelip işi bitiriyor.
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Adı ilk etapta Galatasaray ile anılan Vedat Muriç ve Deniz Türüç Fenerbahçe ile resmi sözleşmelere imza atmışlardı.
Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe, yakın zamanda Serdar Aziz, Tolga Ciğerci ve yaz transfer döneminde yine sarı kırmızılılardaki performansıyla transfer olan Rodrigues'i yurt dışından kiralık olarak getirdi.
Galatasaray ise yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı ile sözleşme yapmıştı.
Aslan bu kez ise forvet bölgesine istediği isim için görüşmelere başlamıştı.